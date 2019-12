SWR Der Einsiedler Mauro Morandi: »Re: König der Einsamkeit«

Elvis: Aloha from Hawaii

Auf dem Höhepunkt seines zweiten Ruhms – zwischendurch, wir erinnern uns, kamen die Beatles und dergleichen – gab Elvis Presley am 14. Januar 1973 in Honolulu ein legendäres Konzert. Zugunsten der US-Krebshilfe sang Elvis im berühmten weißen Anzug und mit einer hawaiianischen Blumenkette um den Hals seine größten Hits. Die Veranstaltung wurde per Satellit in vierzig Länder übertragen und erreichte Topeinschaltquoten. Und da muss man sagen: Er hatte es einfach noch drauf. USA 1973.

3sat, Di., 18 Uhr

Die gefürchteten Vier

Die besten und wildesten Western spielen zur Zeit der Mexikanischen Revolution: Der Geschäftsmann J. W. Grant engagiert vier harte Profis, um seine Frau Maria befreien zu lassen. Sie wurde während eines Ausflugs an der Grenze von einem der gefürchtetsten Revolutionäre entführt – Captain Jesus Raza. Der vierköpfige Trupp kämpft sich durch die Weiten der Prärie, doch als sie endlich Grants Frau, eine gebürtige Mexikanerin, aufspüren, kommt alles ganz anders als gedacht. Die bereits in Europa bekannte Claudia Cardinale gab mit dem dreifach für den Oscar nominierten Film ihr Hollywood-Debüt. USA 1966. Mit Burt Lancaster und Lee Marvin.

Arte, Di., 20.15 Uhr

Fidelio

Oper in zwei Aufzügen op. 72 von Ludwig van Beethoven

Thementag zu 250 Jahren Beethoven. Seine einzige Oper entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie erzählt von der jungen Leonore, die zur Zeit der Französischen Revolution als Mann verkleidet ihren zu Unrecht im Gefängnis einsitzenden Ehemann Florestan befreit. Nach anfänglichem Misserfolg wurde das Singspiel Beethovens mit der großen Szene des Gefangenenchores zum Synonym der Befreiungsoper. Mit Jonas Kaufmann, aus dem Jahr 2015 – und mit Adrianne Pieczonka als Leonore.

3sat, Mi., 18 Uhr

Re: König der Einsamkeit

Ein Aussteiger ringt um sein Inselleben

Er wollte der Gesellschaft entkommen, weil er sie verachtete, sagt Mauro Morandi. Seit nunmehr drei Jahrzehnten ist der inzwischen 80 Jahre alte Italiener der einzige Bewohner der kleinen Mittelmeerinsel Budelli zwischen Sardinien und Korsika. Eine Neujahrsreflexion über ein Leben im Paradies und die Angst, vertrieben zu werden.

Arte, Mi., 19.40 Uhr