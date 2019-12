Nachschlag: Krude Pseudodoku

Paul Zinken/dpa Der »rechtsfreie Raum« in der Rigaer Straße, Wegelagerei ist durchaus verbreitet

Ein seit Sonntag verfügbares Machwerk. Berliner Morgenpost, Bild und B. Z. sind sich nicht zu schade, es auf ihren Websites einzubinden. Die Kampfpresse nutzt die Gelegenheit, linke Hausprojekte zu diskreditieren, auch wenn die Substanz dürftig und mit kruden Methoden beschafft ist. Urheber ist der Expolizist und Kampfsportler Nick Hein, der zunächst Muckis präsentiert und Phrasen drischt – dramatische Musik und Zeitlupeneffekte inklusive. Er hat sich die »Hausbesetzer« in der Rigaer Straße (»rechtsfreier Raum«) vorgenommen, findet in Burkard Dregger (CDU) und Tom Schreiber (SPD) Stichwortgeber. Hein filmt Graffiti – alles »schlimm, fies, nicht normal«. Dann lässt er eine Drohne über Wohnhäuser fliegen, was schlicht verboten ist, zumal sie eine Kamera an Bord hat. Und, by the way: Haben die per Telefon gestalkten Gesprächspartner wie ein Pressesprecher oder der Mitarbeiter einer Bundestagsabgeordneten ihre Einwilligung zur Aufzeichnung und Veröffentlichung ihres gesprochenen Wortes gegeben? (mme)