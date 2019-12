Strom frisst Regelsatz

Peter Steffen/dpa Hochspannung: Die Ware Strom ist in Deutschland so teuer wie nirgends sonst in der EU

Wie macht man Arme ärmer? Ganz einfach: Man passt sogenannte Beihilfen nicht den steigenden Preisen an. Bezieher von Sozialhilfe und Hartz IV bekommen das nicht nur bei der Wohnungsmiete zu spüren, sondern auch bei den Stromkosten. Während sie ab Januar genau 1,9 Prozent mehr zum Begleichen ihrer Rechnungen erhalten, erhöhen rund zwei Drittel der Grundversorger ihre Preise im Schnitt um sechs, regional sogar um bis zu 15,1 Prozent, wie das Vergleichsportal Verivox zu Wochenbeginn informierte. Zu günstigeren Anbietern wechseln können die Betroffenen meist nicht. Denn die prüfen die Bonität ihrer künftigen Kunden penibel.

Am kräftigsten langen die Stromversorger in Hessen mit einer Erhöhung um rund 6,6 Prozent zu. In Herborn fordern die Stadtwerke sogar 15,1 Prozent mehr als bisher. Für drei- bis vierköpfige Familien mit einem mittleren Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden bedeutet das laut Verivox einen Kostenanstieg um rund 200 auf 1.457 Euro. Auch im nordrhein-westfälischen Stemwede steigt der Strompreis des Regionalversorgers um 13,5 Prozent. In Bremerhaven werden 12,7 Prozent mehr fällig, im thüringischen Pößneck und in der sachsen-anhaltischen Börde sind es um die zehn Prozent. Nur in Berlin und Hamburg bleiben Grundversorgte diesmal weitgehend verschont. Dort zahlen sie aber schon jetzt am meisten.

Schon 2019 war Strom für bundesdeutsche Haushalte laut Verivox »so teuer wie nie«. Im Vergleich der derzeit noch 28 EU-Mitgliedsstaaten (Großbritannien tritt erst Ende Januar 2020 aus) war Deutschland ebenfalls Spitzenreiter. Zuletzt kostete eine Kilowattstunde im Mittel 29,46 Cent. Während aber in Bremen eine Familie für einen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden »nur« etwa rund 1.109 Euro aufbringen musste, kostete die gleiche Menge Strom in Hamburg 1.257 Euro, gefolgt von Schleswig-Holstein (1.241 Euro), Berlin (1.220 Euro) und Brandenburg (1.206 Euro).

Die Anbieter begründen ihre Preiserhöhungen mit steigenden Nutzungsentgelten. Diese müssen sie selbst an den Netzbetreiber abführen, dessen Leitungen sie nutzen. Dies legen sie, wie im Kapitalismus üblich, auf die Verbraucher um. »In dünnbesiedelten Regionen, wie den ostdeutschen Flächenländern, verteilen sich die Kosten auf weniger Haushalte, wodurch die Endpreise oft höher ausfallen«, erklärt Verivox dazu. Zudem lastet die schleppende Energiewende auf den Menschen. »Neue Leitungen, Instandhaltung und der Ausgleich schwankender Stromeinspeisung kosten Geld – am Ende zahlen die Verbraucher«, heißt es auf dem Portal.

Tatsächlich kauften die Konzerne Ende 2019 den Strom nach Beobachtungen der Vergleichsportale viel günstiger ein als noch zu Beginn des Jahres. Laut Check24 zahlten sie rund 32 Prozent weniger. »Obwohl der Großhandelspreis für Strom etwa ein Drittel niedriger ist als vor einem Jahr, müssen Kunden weiterhin Rekordpreise zahlen«, kritisierte Lasse Schmid, der bei Check24 für Energie zuständig ist.

Am stärksten betroffen sind wieder einmal die Ärmsten. Seit Jahren beklagen Sozialverbände zu geringe Zuschüsse und eine somit wachsende »Energiearmut«. Das drückt sich in konkreten Zahlen aus: Der akribisch kleingerechnete monatliche Regelsatz für alleinstehende Bezieher von Hartz IV, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter steigt zum 1. Januar um knapp 1,9 Prozent von 424 auf 432 Euro. Die darin enthaltende Summe für »Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung« klettert damit ebenfalls um 1,9 Prozent auf rund 38 Euro. Die Pauschale liege dann etwa 26 Prozent unter den realen Stromkosten, hatte der Energieexperte von Verivox, Valerian Vogel schon Mitte Dezember gerügt.

Es ist sogar noch drastischer: Denn nach dem Willen der Bundesregierung sollen Bezieher dieser 38-Euro-Minipauschale davon noch Geld für Wohnungsreparaturen und Malerarbeiten beiseitelegen. Sie müssen also einen zunehmenden Teil aus anderen Posten berappen. Alleinstehende können sich dann aussuchen, ob sie bei den 150 Euro für Nahrungsmittel, den 41 Euro für »Kultur und Freizeit«, den 39 Euro für »Nachrichtenübermittlung« oder den 16,42 Euro für »Gesundheitspflege« sparen. Und weil günstigere Anbieter das Einkommen ihrer Kunden vorab prüfen, »müssen sie in der teuren Grundversorgung verharren«, wie Verivox-Energiefachmann Vogel erläuterte.

Ein viel kritisiertes Problem kommt hinzu: Beziehern von Grundsicherung fehlt das Geld für energiesparende Elektrogeräte. Selbst für eine Erstausstattung, die nur einmal beantragt werden kann, gibt es lediglich Minizuschüsse für gebrauchte Altgeräte, was die Kosten in die Höhe treibt. Und wer nicht zahlt, bei dem wird es schnell dunkel – wie in den knapp 300.000 Haushalten, denen 2018 der Strom gesperrt worden ist.