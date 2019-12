»Bereicherung, Kontrolle und Vetternwirtschaft«

Frank Rumpenhorst/dpa Gebäude der Awo in Frankfurt am Main

Mit der Arbeit von Wohlfahrtsverbänden sind Sie gut vertraut. Hatten Sie mit so einem Maß an Betrug und Untreue, wie es bei der Awo in Frankfurt am Main und Wiesbaden anscheinend an der Tagesordnung war (jW berichtete), gerechnet?

Kleinere Betrügereien gibt es überall in der Gesellschaft. Aber diese Systematik hat mich überrascht. Der Fall gehört bei den jetzigen Erkenntnissen zu den größten Skandalen bei den Wohlfahrtsverbänden in der Geschichte der Bundesrepublik.

Was hat Sie am meisten schockiert?

Es sind zwei Aspekte. Zum einen, dass sich dieser Fall über lange Zeit in einem solchen Ausmaß entwickeln konnte und angeblich niemand etwas bemerkt hat. Das ist völlig unglaubwürdig. Zum anderen, dass Teile eines Wohlfahrtsverbandes, der in der Tradition der Arbeiterbewegung und dessen Werten wie Solidarität, Gemeinwohl und Brüderlichkeit steht, all das mit geradezu krimineller Energie verraten haben.

Stinkt bei der Awo der Fisch vom Kopf her, oder handelt es sich um »Einzelfälle«?

Es sind keine Einzelfälle. Vielmehr hat es auf den beiden Kreisebenen und der Bezirksebene Hessen-Süd wohl ein System gegeben, dass »von oben« organisiert und kontrolliert wurde. Dabei ging es um viel Geld, und die Eigeninteressen – unter anderem Bereicherung – wurden mit autoritären Herrschaftstechniken durchgesetzt.

Wie würden Sie die heutige Arbeiterwohlfahrt einordnen? Ist sie zu einem Wohlfahrtskonzern mutiert, der mit anderen »Wettbewerbern«, wie der Caritas und der Diakonie, um Steuergelder buhlt?

Die Wohlfahrtsverbände sind immer auch Konkurrenten, wenn es um staatliche Mittel, die Trägerschaft von Einrichtungen und um die Aufteilung des wohlfahrtsstaatlichen Marktes geht. Das ist zunächst nichts Verwerfliches und gehört zu den Strukturmerkmalen der bundesdeutschen Wohlfahrtspolitik. Aber dass ein Verband wie die Awo – ja nicht nur in Frankfurt und Wiesbaden – so lange so agieren konnte, das ist skandalös. Es stellt sich die Frage nach Mechanismen der Vergabe von Steuermitteln, der staatlichen Aufsicht und Kontrolle.

Was ist bei der Awo heute noch von den Zielen übriggeblieben, die sie sich vor 100 Jahren gesetzt hat?

Man muss unterscheiden. Der Bundesverband hat deutlich Stellung bezogen. Er ist bemüht, lückenlos aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen. Die Vielzahl der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistet in vielen Bereichen der sozialen Arbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe engagierte Arbeit. Aber es gibt offenbar eine Funktionärskaste, der es nur um Geld, Macht und Kontrolle geht.

Hat sich die Awo zum Selbstbedienungsladen der SPD entwickelt?

Es gibt aufgrund der Geschichte und des gemeinsamen Wertebezugs eine enge Verflechtung von Awo und SPD. Da gibt es – das ist lange Tradition – sehr viele Doppelmitgliedschaften, man sitzt gemeinsam in Parlamenten oder in verbandlichen Gremien. Berufsbiografien zeigen, wie man in den jeweiligen Strukturen eingebunden ist, wie man wechselt und sich gegenseitig »bedient«. So zum Beispiel der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, für den bei der Awo eine Stelle geschaffen wurde, die dann nach seiner Wahl wegfiel. Oder seine Frau, die Leiterin einer Kindertagesstätte wurde, ungewöhnlich hoch bezahlt und mit Dienstwagen, obwohl sie keine Berufserfahrung hatte. Aber von systematischer Selbstbedienung würde ich nicht sprechen.

In ihrer Präambel hat sich die Awo den »demokratischen Sozialismus« auf die Fahnen geschrieben. Wie sozialistisch ist sie heute noch?

Auf der einen Seite steht die Rhetorik, auf der anderen die Realität. Die Awo ist nicht sozialistisch, sondern ein Wohlfahrtsverband im marktwirtschaftlichen Kapitalismus und in einer rechtsstaatlich verfassten Demokratie. Unabhängig davon, was unter Sozialismus als Ziel zu verstehen ist, muss man die Bundesebene von der lokalen und regionalen Ebene unterscheiden. Hier geht es einigen Akteuren nicht um »Sozialismus«, sondern um ein System von Bereicherung, Kontrolle und Vetternwirtschaft, wie man es sich im »wilden Kapitalismus« vorstellt.