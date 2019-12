Annus iubilaeus

Felix Kästle/dpa Ebenfalls in Trouble-Laune: »Mit Urwaldromantik kann man den Wald nicht retten.« (Gitta Connemann, CDU)

»Das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk, was wir bekommen: die Photosynthese.« Rainer Spiering (SPD)

»(...) daher trug alles, was sie nur reden konnten, den Charakter der Unwahrhaftigkeit an sich (...)« Leo Tolstoi, »Anna Karenina«

Beschenkt wurde der deutschsprachige Teil des Menschengeschlechts bereits am 2. Dezember des ausgezehrt seiner Vollendung entgegenschlurfenden Jahres mit einem sogenannten Agrargipfel im Berliner Regierungspalais, auf dem die totale Kanzlerin zumal in ihrer Funktion als unangefochten führende Sprach- und Geistzermalmerin die komplett desinteressierten, weil nicht minder durch sich selber betäubten professionellen Öffentlichkeithersteller darüber in Kenntnis setzte, dass in Anbetracht verdurstender Fluren und zusammenbrechender Forste andauernde starke Regenfälle »auch nicht helfen, die Dinge wieder in eine nachhaltige Bahn zu bringen« – und daher eh alles scheißegal sei.

Da wollte ihre nicht weniger unhaltbare, da gleichermaßen nachhaltig hypokritische, vom Kapital in die Bahn gebrachte Premiumkollegin – glasklar: Frauen an die Macht, sie werden uns retten – Julia Klöckner nicht hintanstehen und zwirbelte angesichts einiger spöttischer Onlinekommentare zu den jüngst inszenierten Eselaufmärschen der Verbandsbauern einen fürs schon wieder zu einem Fünftel runtergewirtschafteten Säkulum wegweisenden Satz zusammen, für den sie in Bälde bitte den Karl-Valentin-Lorbeerkranz übergestülpt bekomme, sofern in dieser Narrenwelt überhaupt noch irgend etwas stimmt. Die von ihr beanstandeten Tweets nämlich wies sie mit der Bemerkung zurück: »Und da wurde die ganze Tiefe der Oberflächlichkeit bewusst.«

Volle Kanne

Mit haargenau dieser logischen Granate wollen wir das Dezennium in die Annalen expedieren und verabschieden. Die Nachfolger Leopold von Rankes mögen es sich notieren. Falls man uns keinen Glauben schenkt: »Kann man online anschauen, ist ganz wichtig für alles« (der ein »Weihnachtshexenhaus« am 10. Dezember in »Volle Kanne« im ZDF bastelnde Konditor Heinz-Richard Heinemann), das ist »auf jeden Fall definitiv so« (Nachrichtensprecherin Felicia Pochhammer, Welt-Fernsehen, 18. Dezember), denn das ist bewiesen verifiziert.

In der Vorweihnachtswoche sahen wir zudem zufällig eine Naturdokumentation, in der gezeigt wurde, wie man den schmerzlich erlesen gekleideten Riesenseeadlern auf Kamtschatka die Horstbäume unter den Hintern wortlos wegsägt. Gott sei Dank fand im nämlichen Zeitraum, am 19. Dezember, die Bundestagsdebatte über Waldschutz und Waldbewirtschaftung statt, so dass man als »Lumpensammler (…), der mit seinem Stock die Redelumpen und Sprachfetzen aufsticht, um sie murrend und störrisch, ein wenig versoffen, in seinen Karren zu werfen« (Walter Benjamin), weiter seinem nachhaltigen, ressourcenschonenden Geschäft nachgehen und Schmierpapierblätter vollpinseln konnte.

»Beide, unsere Enkel und unser Wald, sind unsere Zukunft.« (Alois Gerig, CDU) Jawoll. Karlheinz »überzeugender Name« Busen (FDP): »Die ideologische grüne Politik« – richtig! – ist »Urwaldirrsinn«. Sehr richtig! »Die Bundesumweltministerin hat offenbar zuviel im ›Dschungelbuch‹ gelesen.« Wohlgesprochen!

Nächster Redner: Artur »noch überzeugenderer Name« Auernhammer (CSU). »Wir müssen den (sic!) CO2 speichern.« Voll wahr! Daraus folge, dass es Bereiche gebe, »wo man vielleicht noch etwas besser hinlangen muss bei der Jagd«. Horrido! Weil: »Der Wald ist ein Multitalent und ein harter Wirtschaftsfaktor« (Gitta Connemann, CDU), »mit Urwaldromantik kann man den Wald (…) nicht retten«. Conclusio cum Connemann: »Wer wirklich Ökologie will, muss Wälder bewirtschaften.« Halleluja und Donnerwetter zugleich!

Trouble-Laune

Am Heiligen Abend haben wir im Hof gegen die Katzen kalten Kaffeesatz ausgelegt. Die Buchfinken und die Meisen räumten das Futterhäuschen im Apfelbaum leer, ein Weidenmeisla flog fast uns auf den Kopf und bat um Speise. Die Spatzen balgten sich um die Meisenknödel. Die Türkentauben: ebenfalls in Trouble-Laune.

Gegen den frühen Nachmittag setzte ergiebiger, labender Landregen ein. Vater brachte eine Schale mit Nüssen und Schokolade hoch in die Schreibstube. Mutter stellte die sauren Bratwürste auf den Herd. Ein Teelicht angezündet, ein »Spalter Pils« geöffnet. Über die Riesenseeadler nachgedacht.

Auf Phoenix den ganzen Tag Filme unter dem Rubrum »Traumziele der Welt«. Bilder vom Yosemite-Nationalpark in Kalifornien. Touristenkompanien, Feuersbrünste, Käferinvasionen, die Mammutbäume fallen.

Das Jahr kann gehen. Es hat alle Erwartungen erfüllt.