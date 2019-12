Nachschlag: Superschurken

BR/Roxy Film/Marco Nagel Die Kommissare Batic (l.) und Leitmayr ahnen bald: Wenn soviel kriminelle Energie zusammenkommt, kann’s nur »die Stasi« gewesen sein ...

Verschwörungstheorien besagen, dass die Nazis am Ende des Zweiten Weltkriegs mittels sogenannter Reichsflugscheiben das Weite gesucht haben und auf den Mond geflohen sein sollen – ganz ähnlich steht es im »Tatort: One Way Ticket« um die »Stasi«. Nur dass diese nicht im Weltall, sondern im Speckgürtel um München eine Zuflucht gefunden hat. Dort residiert immer noch unter dem Deckmantel einer »Unternehmensberatung« eine Zweigstelle des Ministeriums für Staatssicherheit, wobei der in die Jahre gekommene und an den Rollstuhl gefesselte Chef als Mischung aus Stanley Kubricks »Dr. Seltsam« und Dennis Hopper in »Blue Velvet« gezeichnet wird. Doch so groß die Vorbilder aus Hollywood, wo man noch dem abgeschmacktesten Nazitrash eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen vermag, so auffällig der Unterschied: Nazis als Superschurken, das funktioniert. Nicht aber DDR-Geheimdienstler. Fieser und heimtückischer wirkt da schon der windige BND-Agent, der den Untergetauchten auf der Spur ist. (jt)