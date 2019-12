Die verlassene Sprache

Gabriele Senft Hermann L. Gremliza (geb. 20.11.1940 in Köln – gest. 20.12.2019 in Hamburg)

Am Freitag, dem 20. Dezember 2019, verlor die deutsche Linke ihren größten Publizisten: Hermann L. Gremliza. Er hätte diesem Satz an einer Stelle widersprochen. Längst hatte er es sich verbeten, irgendeinem vorab definierten Kollektiv zugeschlagen zu werden. Dies galt auch für irgendeine Linke, bei der er die Peinlichkeit fürchtete, mit Leuten im selben Coupé reisen zu müssen, die ihm unangenehm waren.

Geboren 1940 in Köln, aufgewachsen in Stuttgart, gehörte er zu den wenigen und glücklichen Menschen, die schon sehr früh ihre spezifischen Talente zu erkennen und deshalb den besten Gebrauch von ihnen zu machen vermögen. Dem Gymnasiasten schickte die Konkret-Redakteurin Ulrike Meinhof einen unverlangt eingesandten Beitrag zurück – als angeblich zu besserwisserisch. Es blieb für alle folgenden Jahrzehnte sein – von ihm gern akzeptiertes – Problem, dass er mit seinen Analysen fast immer schon da war, wo andere erst viel später ankamen – oder nie.

In Tübingen gab er die AStA-Zeitschrift Notizen heraus. Die Möglichkeit, bei dem Politologen Theodor Eschenburg zu promovieren, vergab er sich, als er das Porträt eines Nazirektors in der Aula zum Skandal machte. Dass sein potentieller Doktorvater in der SS gewesen war, ist erst sehr viel später herausgekommen.

Nach dem Diplomexamen (Politik) wurde er Redakteur beim Spiegel. Als er zusammen mit einigen Kollegen das Blatt demokratisieren wollte, flog er. Später fand er, das sei in Ordnung gewesen: Bürgerliche Zeitungen und Zeitschriften haben den Zweck der Profitmaximierung durch die Ausbeutung der Arbeitskraft von u. a. freien, angestellten und scheinselbständigen Journalist(inn)en. Deren Aufgabe ist die Produktion von Texten zur Umrahmung des Hauptgeschäftsfeldes: der Werbung, nach Maßgabe der Ansicht des Eigentümers und der Anzeigenkunden. Nur in solchem Rahmen ist Mitbestimmung erlaubt. Wem das nicht passt, kann den Beruf wechseln oder selbst ein Blatt gründen. Das tat 1899 Karl Kraus mit seiner Fackel. Als kleiner Selbständiger ließ er seine eigene Meinung drucken und verhöhnte Journalisten, die das nicht können.

Hermann Gremliza ergriff nach seiner Spiegel-Zeit eine ähnliche Chance. 1955 war in Hamburg eine von der FDJ finanzierte Zeitschrift gegründet worden: Studentenkurier. Seit 1957 heißt sie Konkret. Sie machte Anfang der siebziger Jahre Pleite. Hermann Gremliza übernahm 1974 aus der Konkursmasse Titel und Blatt.

Jetzt begann seine beste Zeit. Die Überlegenheit, mit der er argumentierte, speiste sich aus einer Sicherheit, die Leuten seiner Denkart heute nicht mehr zur Verfügung steht. Es gab eine Linke, die zwar über viele Organisationen hin fraktioniert war, der anzugehören ein Mensch von Verstand, Geschmack und Charakter aber stolz sein durfte. Und da waren die sozialistischen Länder, deren innerem Zustand er unausgesprochen wenig abgewinnen konnte, deren schiere Existenz jedoch dem Kapitalismus und hier besonders deutschem Machtstreben Hemmnisse in den Weg legte. Auf einer solchen Basis konnte Hermann Gremliza mit großer Gelassenheit die Argumentationslinien der einzelnen Richtungen vermessen.

Seit Anfang der achtziger Jahre bemerkte er, wieder früher als andere, dass die Voraussetzungen seines bisherigen Fastoptimismus zu schwinden begannen. 1985, zum vierzigsten Jahrestag der Niederlage Nazideutschlands, machte er darauf aufmerksam, dass dieses offenbar im nachhinein den Zweiten Weltkrieg doch noch gewonnen habe. Die Geschichte brauchte vier Jahre, bis sie diesem zutreffenden Urteil hinterherkam.

Danach, ab 1989, ist Hermann Gremliza nicht mehr derselbe gewesen. Die alte Unangefochtenheit war hin. Das war keine persönliche Verunsicherung, sondern die Wahrnehmung künftiger Katastrophen, deren Zentrum seiner Meinung nach wieder in Deutschland lag. Kurze Zeit arbeitete er mit der jungen Welt zusammen, die Wege trennten sich bald wieder.

Seine Sprache veränderte sich. Ein Polemiker war er immer schon gewesen, aber das war früher bei ihm nur eine Variante unter anderen. Jetzt erst wurde er bitter.

Illusionen hatte er sich nie gemacht, das sogenannte Positive sich nicht herbeigeredet. Es ergab sich eher einmal nebenbei, aus einigen Umständen, als Aussicht. Jetzt verschwand das. Doch blieb ein Mittel, dessen er sich schon immer bedient hatte: die Sprachkritik. Wenn er sich als Epigonen von Karl Kraus darstellte, wirkte das zunächst wie Koketterie. Das war es aber nicht. Für Kraus war die innere Logik der Sprache das Kriterium, mit dem schadhafte Verhältnisse, die sich in Phrasen und verunglückten Metaphern versteckten, erkannt werden konnten. Hermann Gremliza ist, wie vor ihm Kraus, in seiner Zeit hierzulande der einzige gewesen, der die Sprache als Beobachtungsstation von Gesellschaft zu nutzen verstand. Jetzt hat er diesen Ort verlassen müssen, und übrig bleibt das, was er ebenso hasste und verachtete wie einst jener: Kapitalismus, Deutschland (statt Österreich) und dessen Journalismus.