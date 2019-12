Das Pathos der Präzision

AP Photo Einzigartige Prägnanz: Schreier (Mitte rechts) in Mozarts »Così fan tutte« bei den Salzburger Festspielen 1974

»Frrremd zieh ich wieder aus ...« Auf Youtube lässt sich nachhören, wie Peter Schreier beim Einsingen von Schuberts »Winterreise« das R rollte. Ein unwesentliches Detail, aber doch Ausdruck der ungeheuren Präzision, mit der einer der größten lyrischen Tenöre des vergangenen Jahrhunderts zu Werke ging. Geboren in Meißen als Sohn eines Kantors, wurde Schubert 1945 mit zehn Jahren Altsänger des Dresdner Kreuzchores. Sein Organ entwickelte sich nach dem Stimmbruch zum Tenor, was ihn vor allem wegen der geliebten Tenorpartien der »Evangelisten« bei Bach freute. Aber zunächst wurde er als Opernsänger zum Weltstar. Drei Jahre nach seinem Bühnendebüt an der Dresdner Staatsoper feierte er dort 1962 seinen ersten Riesenerfolg als Belmonte in Mozarts »Entführung aus dem Serail«. 1963 wurde die Berliner Staatsoper sein Stammhaus. Noch in den 60ern folgten regelmäßige Auftritte an Mailänder Scala und Wiener Staatsoper. 1968 wurde er zum ersten Mal auch an der New Yorker Metropolitan bejubelt. In mehr als 60 Partien vermochte er beinahe restlos zu überzeugen.

Parallel etablierte sich Schreier, der nie in die SED eintreten sollte, als hochintelligenter und sensibler Interpret der Lieder von Bach, Schubert, Mozart und – mit Abstrichen – Wagner (»Meistersinger«, David). Sein Repertoire enthielt auch zeitgenössische Musik. Und als wäre das nicht mehr als genug, entwickelte sich Schreier ab 1970 zum hervorragenden Orchester- und Chordirigenten. Zu seinen größten Erfolgen in diesem Fach zählen Aufführungen von Händels »Messias« in Hamburg (1985; auch TV-Übertragung) und München (1988), von Glucks »Iphigenie in Aulis« an der Berliner Staatsoper (1987) sowie von Mozarts »Don Giovanni« in Hamburg (1987). Was die Fachwelt an seinem Dirigat schätze, waren »Durchsichtigkeit, Prägnanz und Antipathetik«.

Im Juni 2000 wurde er mit Ovationen aus dem Ensemble seines Stammhauses verabschiedet, gelegentlich trat er eine Zeitlang noch als Kammersänger und Dirigent in Erscheinung. Zweimal erhielt der Musiker den Nationalpreis I. Klasse (1972 und 1986), einmal den Vaterländischen Verdienstorden in Gold (1984), 1988 auch schon den Siemens-Musikpreis. Zeitlebens blieb Schreier in seiner Heimatstadt verwurzelt. »Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht in Dresden leben könnte«, sagte er mehr als einmal. Am Mittwoch ist der außergewöhnliche Künstler im Alter von 84 Jahren in Dresden gestorben, in den letzten Jahren geplagt von Rückenproblemen, Bypässen und Diabetes. Die halbe Welt hat kondoliert, auch der Fußballverein SG Dynamo, dem Schreier seit der Kindheit leidenschaftlich verbunden war. (jW)