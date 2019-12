Potential ausgeschöpft

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Kann weg: Wahlplakate der AfD nach der Landtagswahl in Sachsen (Dresden, 2.9.2019)

Stabilisierung – mit diesem Substantiv lässt sich die Bilanz der AfD für das Jahr 2019 vielleicht am besten beschreiben. Stabil blieb der Zuspruch der Wählerinnen und Wähler zur AfD, stabil auch der Rechtstrend in der Partei, mit dem die völkische Ausrichtung der AfD weiter gefestigt wurde. Stabil schließlich auch die Tektonik im innerparteilichen Gefüge, die auf dem Parteitag am Jahresende auch formal abgesichert wurde.

Wahlpolitische Stabilität

Wahlpolitisch konnte die AfD bei allen Wahlen im Jahr 2019 zulegen. In Bremen im Mai zwar nur minimal und mit 6,1 Prozent auf niedrigem Niveau. Bei den EU-Wahlen ging es von sieben auf elf Prozent – ein deutlicher Zuwachs, aber die Partei hatte sich insgeheim mehr erwartet. Schließlich die fulminanten Ergebnisse der drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wo die AfD mit 23,5, 27,5 und 23,4 Prozent jeweils zur zweitstärksten Partei wurde. In allen drei Bundesländern wurden die Ergebnisse mehr als verdoppelt, in Sachsen fast verdreifacht. Damit ist die AfD zumindest hier das geworden, was sie immer von sich behauptet: eine Volkspartei mit breiter Verankerung, die 2019 auch kommunalpolitisch untermauert wurde.

Trotz dieser unbestreitbaren Erfolge hat die AfD in allen drei Ländern das selbstgesteckte Ziel, stärkste Partei zu werden, verfehlt. Und es ist ihr nicht gelungen, ihr Wählerpotenzial auszuweiten, denn selbst bei den Wahlsiegen in den drei ostdeutschen Bundesländern blieb sie jeweils im Rahmen bzw. unter ihrem Absolutstimmenergebnis, das sie bei den Bundestagswahlen erzielen konnte. Diese Tendenz zeigt sich auch auf Bundesebene, wo die AfD über das gesamte Jahr 2019 in den Prognosen bei den großen Instituten niemals unter ihrem Bundestagsergebnis von 2017 lag, aber auch niemals über 15 Prozent hinauskam. Der Partei gelingt es wie kaum einer anderen, ihr Wählerpotential bei den Wahlen auszuschöpfen. Aber sie schafft es gegenwärtig nicht, dieses Potential entscheidend auszuweiten.

»Flügel« stabilisiert

Die Einflussgewinne des völkisch-faschistischen Flügels der Partei sind seit Jahren stabil, das Jahr 2019 hat hier aber einen Durchbruch gebracht, mit dem dieser Teil der AfD seinen ideologischen Einfluss dauerhaft gefestigt hat. Mit der Person Andreas Kalbitz ist eine Person zuerst zum Spitzenkandidat eines Landesverbandes und schließlich im Vorstand der AfD bestätigt worden, deren neonazistische Vergangenheit über Wochen in den Medien ausgebreitet wurde. Weder bei den Wählerinnen und Wählern noch bei den Delegierten des Parteitages hat dieser enge Bezug zur Neonaziszene Kalbitz entscheidend geschadet, woraus die AfD sicherlich Schlussfolgerungen ziehen wird und taktische Distanz in diese Richtung an Bedeutung verlieren dürfte.

Die Stabilisierung bzw. die moderate Ausweitung des Einflusses des »Flügels« bei den Vorstandswahlen beim Bundesparteitag ist eine weitere Bestätigung dieser Tendenz. Vor allem hat der Parteitag gezeigt, dass jede Form des organisierten Widerstands gegen die völkisch-faschistischen Teile der Partei gescheitert und zum Erliegen gekommen ist. Noch im Sommer hatten 100 Mandats- und Funktionsträger der Partei sich offen gegen den Machtanspruch von Höcke und dem »Flügel« gestellt. Beim Parteitag wurden bekannte Protagonisten dieser Kritik abgestraft und nicht wiedergewählt. Andere frühere Kritikerinnen, wie die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel, haben ihren Frieden mit den Völkischen gemacht und hofieren diese inzwischen mit Auftritten beim Institut für Staatspolitik, wie es Weidel im Sommer des Jahres tat.

Auch der Führungswechsel an der Parteispitze vom Duo Jörg Meuthen/Alexander Gauland zu Meuthen/Tino Chrupalla ist ein Element der Stabilität, weil er keine offene Übernahme durch den »Flügel« bedeutet, wenngleich dessen Einfluss im Vorstand moderat ausgeweitet wurde.

Alte Probleme

Inhaltlich hat das Jahr 2019 Flucht und Migration als zentrales Thema der AfD weiter in den Hintergrund gedrängt, ohne dass dessen Bedeutung für die Wählerinnen und Wähler der Partei nachgelassen hätte. Die öffentliche Debatte wurde jedoch spätestens seit dem Frühjahr vom Klimathema dominiert. Hier ist es der AfD gelungen, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen Parteien zu etablieren und sich mit der Leugnung des menschengemachten Klimawandels als Alternative für alle anzubieten, die der Klimapolitik skeptisch bis ablehnend gegenüber stehen. Als Autofahrerpartei, die an Kohle und Verbrennungsmotor festhält, stellt sich die AfD in dieser Debatte dar. Abzuwarten bleibt, ob sie mit dieser Positionierung neue Wählergruppen erreicht, ohne alte zu verlieren.

Zwei Problemfelder wurden über den Jahresverlauf mitgeschleppt: Die illegale Parteifinanzierung hat zu hohen Strafzahlungen geführt und schwebt als Drohung mit weiteren Enthüllungen nach wie vor über der Partei. Und auch das Thema der Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) droht 2020 weitere Probleme zu bereiten, denn laut Pressemeldungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Junge Alternative und »Flügel« zu regulären Beobachtungsobjekten des BfV werden.

Wenn das aber die größten Gefahren für die AfD sind, dann sagt das nichts Gutes über den linken Widerstand gegen die Partei aus. Ganz offensichtlich hat die Partei von hier vorerst weiterhin wenig wirksamen Gegenwind zu erwarten, weil es der gesellschaftlichen Linken nicht gelingt, mit Verteilungs- und Eigentumsfragen die Themen auf die Tagesordnung zu setzen, mit denen die AfD in Gegensatz zu Teilen ihrer Wählerschaft gebracht werden könnte.