Auf wenig Euphorie stieß über die Weihnachtsfeiertage der Vorschlag von Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner, mittelfristig einen Zusammenschluss seiner Partei mit der Partei Die Linke anzustreben. Stegner hatte sich am Dienstag gegenüber dpa für eine solche Fusion ausgesprochen. In den nächsten vier, fünf Jahren stelle sich die Frage nicht, aber »auf Sicht« nütze die Spaltung der demokratischen Linken »nur den Konservativen und rechtsextremen Parteien«, sagte er.

Die Wahrscheinlichkeit einer Fusion würde steigen, je mehr sich in der Linkspartei »der Wille zum Gestalten und Regieren durchsetzt und sektiererische Positionen zu Europa und Nationalismus nicht mehr vertreten werden«, erklärte der »linke« Sozialdemokrat – ohne zu erläutern, was er unter »sektiererischen« und »nationalistischen« Positionen versteht. Linke-Politiker wie Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow jedenfalls seien »vernünftige Leute«. Notwendig sei eine »zivile Debatte« über eine Fusion von SPD und Linkspartei. »Ich empfinde es nicht als Normalzustand, dass die politische Linke aufgesplittert ist«, sagte Stegner.

Auf den Vorstoß reagierte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, mit deutlicher Ablehnung. »Einmal die Woche muss Ralf Stegner vorkommen, mit irgend etwas. Diesmal mit Fusionsgerede, ohne irgendeinen Anlass«, erklärte Korte. Die SPD solle lieber zusehen, »wieder auf die Beine zu kommen, und die Linke hat selber genug zu klären«. Aufgeregter zeigte sich FDP-Fraktionsvize Michael Theurer: Er warnte vor einem »Alptraum für die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft in Deutschland«, sollten die beiden Parteien fusionieren.

Im Juni hatte sich bereits der frühere SPD-Vorsitzende und Mitbegründer der Linkspartei, Oskar Lafontaine, für eine Fusion der Parteien ausgesprochen. Allerdings sollte die Fusionsdebatte nicht vordergründig geführt werden. Solange es in den Parteien nicht »die notwendige Rückbesinnung auf die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung« gebe, werde das Parteiensystem wie in anderen europäischen Staaten weiter zerfallen, so Lafontaine. Wer das verhindern wolle, müsse »einen wirklichen politischen Neuanfang auf den Weg bringen«.