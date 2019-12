© 2002 Fidelité Productions/Mars Films/France 2 Cinéma Weihnachtsfeiertage einer Großfamilie: »8 Frauen«

König Drosselbart

Prinzessin Roswitha verunglückt im Wald. Sie behandelt den jungen Reiter, der ihr hilft, ganz schön schnippisch. Daheim muss sie aus vielen Freiern einen auswählen, aber keiner ist ihr gut genug. Den letzten – eben jenen Reiter aus dem Wald – verhöhnt sie, weil er einen Bart wie eine Drossel hat. Gemein, Märchen halt. Mit Manfred Krug und Karin Ugowski. Da vergeht die Zeit bis zur Bescherung wie im Flug. DDR 1965.

RBB, Di., 13.45 Uhr

Heilige Nacht in Rom

Übertragung der Christmette mit Papst Franziskus

Das Original: Zum siebten Mal in seiner Amtszeit feiert Franziskus als Oberhaupt von weltweit 1,2 Milliarden Katholiken die Party, die in rund 60 Länder übertragen wird. Wie wir Kommunisten das ganze Jahr über sagen: Friede auf Erden!

BR, Di., 21.25 Uhr

8 Frauen

Frankreich in den 1950er Jahren: In einer verschneiten Villa trifft sich eine Großfamilie, um die Weihnachtstage miteinander zu verbringen. Doch anstatt Geschenken findet man das Familienoberhaupt ermordet. Die Mörderin kann sich nur unter den acht Frauen befinden, die dem Mann am nächsten standen. Jede ist verdächtig, jede hat ein Motiv und jede ein Geheimnis. F/I 2002. Regie: François Ozon.

Arte, Mi., 20.15 Uhr

Kevin – Allein in New York

Familientauglicher Klassiker. Erneut verreisen die McCallisters zu Weihnachten – und wieder bleibt Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dort trifft er auf alte Bekannte. USA 1992.

Sat. 1, Mi., 20.15 Uhr

Vaiana

Vor langer Zeit stachen die Bewohner der polynesischen Insel Motonui in See, um die Weiten des Pazifiks zu erforschen. Doch von ihrem Wagemut ist jetzt nichts mehr übrig. Vaiana, die furchtlose Tochter des Stammeshäuptlings, möchte dies ändern. Spannender Animationsfilm, mitreißende Musik. USA 2016

Sat. 1, Do., 20.15 Uhr

Vertigo – Aus dem Reich der Toten

John Ferguson musste sich aus dem Polizeidienst verabschieden, weil er an Höhenangst leidet. Er arbeitet als Privatdetektiv und soll für einen alten Schulkameraden dessen depressive Frau Madeleine observieren. Scottie verliebt sich in sie, kann aber nicht verhindern, dass sie sich von einem Kirchturm stürzt. Jahre später trifft er eine Frau, die Madeleine erstaunlich ähnelt. Von Meister Hitchcock. USA 1958.

RBB, Do., 22.30 Uhr