Nachschlag: Kommunizierende Röhren

Andreas Arnold/dpa Hat gut lachen: Peter Beyer (CDU)

Der Ami sanktioniert den Russen und den Deutschen, weil der Gasmann Rohre verlegt, durch die des Russen Brennstoff zum Deutschen fließen soll, der den vom Ami überflüssig macht. Finstere Zeiten, wenn die Gaslampe kein Licht zu spenden droht. Der Deutschlandfunk interviewt zur Angelegenheit zwei Abgeordnete des Bundestags – einen von der christlichen und einen von der sozialen Demokratie. Der SPD-Mann Bernd Westphal scheint ob des Betragens vom Ami starke Empörung zu verspüren, sagt was von »völlig unangemessen und egoistisch und überzogen«, findet das ganze »schon sehr erpresserisch und nicht zu tolerieren und wirklich massiv zurückzuweisen«. Peter Beyer, der Kollege von der CDU, ist dagegen bloß etwas betrübt: »Das gehört sich in der Tat unter Freunden nicht.« Und dann aber – aha: »Ich gehöre ja auch eher zu jemandem, der dieses Projekt zunehmend kritisch sieht.« Der Mann wird als »Transatlantikkoordinator« der Bundesregierung vorgestellt. So einen hat die SPD nicht. (brat)