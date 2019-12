Fällige Reparatur

Kay Nietfeld/dpa Profite für Private gesichert: Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einem Truppenübungsplatz in Polen (18.6.2015)

Ursula von der Leyen (CDU) amtiert mittlerweile in Brüssel als Präsidentin der Europäischen Kommission. In Berlin schlägt sich ihre Nachfolgerin im Amt der Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), mit den Spätfolgen der Affären herum, die von der Leyen in ihrer Zeit als Chefin der Bundeswehr losgetreten hat. Für Diskussionen sorgt momentan nicht nur ein unter dubiosen Umständen gelöschtes Diensthandy von der Leyens, sondern jetzt auch die unterdessen gestoppte Privatisierung der Panzerwerkstätten der Bundeswehr.

Mit rund 31,8 Millionen Euro Kosten allein für Beratungsleistungen zur Vorbereitung des Projekts rechnet das Verteidigungsministerium nach Angaben vom Montag. »Obgleich noch nicht sämtliche Rechnungen vorliegen«, werde davon ausgegangen, dass bis zum Ende des Jahres 2019 »Aufwände« in dieser Höhe aufgelaufen sein werden, räumte das Ministerium auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn ein. Und zwar 19,85 Millionen Euro für die Beratungsfirma »PWC Strategy&« und 11,91 Millionen Euro für die Wirtschaftskanzlei »Hogan Lovells«.

»Das ist alles verbranntes Geld, denn die Beratungsleistungen sind komplett unnütz«, nachdem die Privatisierung der Panzerwerkstätten »richtigerweise, aber viel zu spät gestoppt wurde«, sagte Höhn. Es sei »von vornherein« klar gewesen, dass das Projekt »eine schlechte Idee« sei, so der Linke-Politiker weiter. Kritik sei aber ungehört verhallt. Das Ergebnis dieser »schlechten Politik« sei ernüchternd: »Millionen an Steuergeldern, die für unnötige Leistungen verpulvert wurden, und ein Untersuchungsausschuss, der die dubiosen Hintergründe der Vergabe an die beiden Beratungsfirmen ermittelt«, so Höhn.

Von der Leyen hatte nach ihrem Amtsantritt 2013 die Privatisierungspläne vorangetrieben. So sollten die drei Panzerwerkstätten der Heeresinstandsetzungslogistik – kurz HIL – für 20 Jahre an die Industrie abgegeben werden. In den Werkstätten im saarländischen Sankt Wendel, in Darmstadt und im brandenburgischen Doberlug-Kirchhain setzen zivile Bundeswehr-Techniker defekte Kampfpanzer und andere Einsatzfahrzeuge instand. Die HIL ist eine GmbH, deren Mehrheitseigner das Verteidigungsministerium ist.

Die FAZ schrieb im Juni 2018, der Versuch, statt des ganzen Unternehmens die einzelnen Werkstätten zu privatisieren, solle »die Wehrindustrie offenkundig zusätzlich fördern«. Sogenannte Werksinstandsetzungen, größere Arbeiten, wie das Einrüsten neuer Waffensysteme, sollten ganz an die Industrie gehen. Das Blatt sorgte sich um die Fähigkeit der Bundeswehr, auf veränderte Gegebenheiten »flexibel« zu reagieren, wenn man sich bei der Instandhaltung zu sehr von der Industrie abhängig mache. »Der gesteigerte Übungs- und Ausbildungsbetrieb der Truppe für die NATO-Präsenz in Osteuropa treibt den Materialverschleiß nach oben«, gab die FAZ zu bedenken. Kramp-Karrenbauer stoppte das Vorhaben im Oktober 2019 unter Verweis auf eine wieder wachsende Bundeswehr. Die HIL-Werke sollen nun als Eigengesellschaft des Bundes weitergeführt und mit erheblichen Investitionen ausgebaut werden.

Auch in die Affäre um von der Leyens Diensthandy kommt Bewegung. Kramp-Karrenbauer habe eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag. Bis zum 3. Januar erwarte sie einen umfangreichen Bericht. Es müsse geklärt werden, wer wann und warum die Löschung der Daten des Handys angeordnet habe. Der Bericht solle dem Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre bis zur nächsten Sitzung am 16. Januar übergeben werden. Im Zuge der Aufklärung sollte auch das Handy ausgewertet werden.