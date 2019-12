Neven Allgeier »Lässig und versiert«: Dives

»Du kannst nicht immer siebzehn sein, Liebling, das kannst du nicht«, sülzte einst Chris Roberts, als sei die Jugendzeit das Paradies auf Erden, das man nur leider, leider irgendwann verlassen muss. Dem nicht nur im Schlager, sondern in der gesamten Popkultur zu Unrecht gehuldigten Teeniekult setzen Dives aus Wien ein herzhaftes »Fuck off!« entgegen: »Teenage Years are Over« heißt das Debütalbum der Musikerinnen, die, man ahnt es, endlich ihre zwanziger Jahre erreicht haben.

Dora de Goederen, Viktoria Kirner und Tamara Leichtfried spielen seit 2016 zusammen und haben sich beim österreichischen Pink Noise Girls Rock Camp kennengelernt, das von Patinnen wie Clara Luzia, Mika Vember, Laura Landergott oder Anna-Leena Lutz unterstützt wird. PNGRC hat schon einige hoffnungsvolle »Riot-Grrrl-Bands« hervorgebracht wie zum Beispiel Schapka, erste Band von Dives-Schlagzeugerin Dora de Goederen – die bei Schapka allerdings Bass spielte. Wie andere coole Trios tauschen Dives immer mal die Instrumente untereinander aus, lässig und versiert, bloß kein Stillstand auf einem einzigen Gerät.

Got it?

Mit ihren Skills haben es Dives weit gebracht: In den vergangenen drei Jahren veröffentlichten sie eine EP, tourten ausgiebig, supporteten Bilderbuch, Annen May Kantereit, L. A. Witch, Franz Ferdinand und Courtney Barnett, spielten beim Popfest Wien, dem Reeperbahn-Festival und auf der »c/o Pop« in Köln. Vor einigen Monaten traten Dives auf dem Wiener Ballhausplatz auf: Im Vengabus der überraschend zur politischen Protestband avancierten Discotruppe Vengaboys (»We’re Going to Ibiza«). Klar ist aber auch, dass Dives sich nicht vor jeden Karren spannen lassen, sondern wissen, was sie wollen.

Einen älteren Song noch mal aufnehmen und besser machen zum Beispiel: Das auf einem Gitarrenloop basierende »Tomorrow« befindet sich schon auf der 2017er EP und bekam für die LP ein straffendes Lifting verpasst, was dem Song äußerst gut bekommt. Weiteres Ziel: eindeutige Botschaften vermitteln. Im Opener »Chico« heißt es, an sexistische Machos gerichtet: »You feel uncomfortable with every word I say / I like it best when you keep your hands away« – got it?

Leichtfried, Kirner und de Goederen sind explizite Feministinnen, was sich in jedem Stück auf »Teenage Years are Over« ausdrückt, auch in der treffsicher gewählten Coverversion des Bleached-Songs »Looking for a Fight«: In den Lyrics geht es um häusliche Gewalt respektive sogenannte Beziehungstaten (»I lock you home at night / But you better steer clear / ’Cause you know I’m not right«), während der Punk-Pop-Surfsound der US-amerikanischen Band als Blaupause für Dives gelten kann. Wobei nostalgischer Garagensound nur ein Mosaikstein im Dives-Gefüge ist: Im letzten Song »Drinking Paradise« zitieren sie Nicki Minajs Hit »Pills N Potions« (»the bridges that we built, we burn«) – freilich begnügen Dives sich nicht damit, Vorbilder wie La Luz, The Slits oder eben Bleached und Minaj zu kopieren. Das wäre zu easy.

Diese dräuende Noise-Wand

Vielmehr arbeiten sie zusammen mit Produzent Wolfgang Möstl (Voodoo Jürgens, Clara Luzia, Der Nino aus Wien) an einem unverwechselbaren, rhythmusbetonten Sound: Der zweistimmige Gesang von Leichtfried und Kirner und schrammelige Jingle-Jangle-Gitarren scheinen im Vordergrund zu stehen, im Hinter- und Untergrund passiert jedoch mindestens ebensoviel. Beat und Bass wechseln Tempo und Richtung so häufig, dass es einem/r den Boden unter den Füßen wegzieht. »Dear Lavender« ist schroff und süß zugleich, »Stay Right Here« ein wahrer Tearjerker: Mit engelsgleichen Stimmen versprechen Dives, »I will be your safe place«, und beinah fühlt man sich in österreichische Hüttenheimeligkeit versetzt, wäre da nicht diese dräuende Noise-Wand, die den nächsten Ausbruch ankündigt. Heteronormative Romantik ist was für Teenies und Chris Roberts – Dives sind da längst drüber weg.