Teures Mautdebakel

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Mautvorhaben an die Wand gefahren: Verkehrsminister Andreas Scheuer

Am 11. Dezember titelte die Süddeutsche Zeitung (SZ) ob des nach seinem Mautdebakel unter Beschuss stehenden Bundesverkehrsministers: »Scheuer wird zum Verteidigungsminister.« Immerhin das macht zuversichtlich. Wenn es in den deutschen Militärbeständen noch einen halbwegs funktionstüchtigen Schleudersitz gibt, dann ist es der Chefsessel im Wehrressort. Vielleicht wird man den Mann ja so endlich los. Doch nur einen Tag später erstickte das Internetsatiremagazin Der Postillon jede Hoffnung im Keim. In Wirklichkeit sei Andreas Scheuer (CSU) ein »Experiment der Regierung, wieviel Inkompetenz Bürger zu ertragen bereit sind«. Augenscheinlich ist die Geheimmission »Bayerndussel« ein krachender Erfolg: Trotz seiner Verfehlungen in Fülle – als Autolobbyist, Privatisierungsfan und Parlamentstäuscher – bleibe ein breites Aufbegehren gegen den »Poser aus Passau« kurioserweise aus.

Parlament hintergangen

Das allerdings ist nur die halbe Wahrheit. In Leserkommentaren unter Beiträgen zur vermasselten »Ausländermaut« findet sich eigentlich nur eine Meinung. Die nämlich, dass der Rücktritt des »Verkehrtministers« lange überfällig sei und er wegen »Korruption«, »Vetternwirtschaft« und »Betrug am Steuerzahler« vor Gericht gehöre. Was bekanntlich auch die Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke, Victor Perli und Fabio De Masi, so sehen, die Ende November bei der Staatsanwaltschaft Berlin Anzeige wegen Untreue stellten. »Der Mautskandal ist ein Fall für die Justiz«, befanden sie, Scheuer habe ohne jeden Skrupel Steuermillionen in den Sand gesetzt und den Bundestag und die Öffentlichkeit belogen.

So deutlich wurde man bei Spiegel, SZ und FAZ bislang nicht. Keine Frage, gut weg kommt der »Scheuer Andi« auch in den Mainstreammedien nicht, und ohne ihre Recherchen wäre vieles nicht ans Licht gekommen. Aber für Politikerdemissionen ist hierzulande nun einmal die veröffentlichte Meinung zuständig, und die hat vom ganz großen Druck bislang abgesehen. Aber warum wird der Minister geschont? Geht es darum, die wacklige große Koalition vor weiteren Störfeuern zu schützen? Vielleicht wartet man auch nur die kommenden Geschehnisse des parlamentarischen Untersuchungsausschusses ab, den die Fraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei initiiert haben und der Mitte Dezember seine Arbeit aufgenommen hat.

Dabei reichte der Berg an Vorwürfen, der sich seit dem Nein des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum deutschen Sonderweg Mitte Juni aufgetürmt hat, schon jetzt für drei Amtsniederlegungen. Allerdings hat sich das meiste dessen, was 2019 zur Mautaffäre zu Tage befördert wurde, bereits im Vorjahr zugetragen. In ernste Nöte geriet Scheuer erstmals im August 2018. Von den privaten Bietern, die sich um den Betrieb des Mautsystems beworben hatten, war nur noch ein einziger übrig geblieben: »Autoticket«. Das Konsortium aus CTS Eventim und Kapsch Traffic-Com lag mit seinem Gebot jedoch um rund eine Milliarde Euro über den zwei Milliarden, die der Bundestag als Kostenrahmen für das Projekt bewilligt hatte. Da war guter Rat teuer: Die entsprechende Verpflichtungsermächtigung, die die bewilligten Haushaltsmittel mit dem Vertragsabschluss verknüpfte, wäre zum Jahresende ausgelaufen. Bis dahin mussten die Verträge gemacht und die Ausgaben um ein Drittel gedrückt werden.

Das gelang, am 30. Dezember wurden die Partner handelseinig. Wovon das Parlament nichts wissen sollte und ohne den Luxemburger Richterspruch wohl auch nichts erfahren hätte, sind die im Kontrakt vereinbarten Entschädigungsmodalitäten, sollte das Vorhaben doch noch aus »ordnungspolitischen« Gründen scheitern. Für diesen Fall wurden den Investoren Kompensationen im Umfang des entgangenen Gewinns über die Laufzeit von zwölf Jahren garantiert, also maximaler Profit bei null Leistung. Die am Donnerstag vorgelegte diesbezügliche Forderung des Konsortiums beläuft sich auf 560 Millionen Euro, die in mehreren Schritten geltend gemacht werden sollen. Hinzu kommen horrende Summen für Personal, Berater und Gutachter, die sich nach Berechnungen des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) schon vor dem EuGH-Entscheid auf 128 Millionen Euro belaufen hatten.

Angebot schöngerechnet

Neuere Enthüllungen lassen erkennen, für welche Art von »Beratung« das viele Geld verpulvert wurde. Um besagte eine Milliarde Euro an Ausgaben verschwinden zu lassen, zauberte das Verkehrsministerium den Lkw-Mauteintreiber Toll Collect aus dem Hut. Weil die alten Betreiberverträge zum 31. August 2018 ausgelaufen waren, befindet sich die GmbH seither in staatlicher Regie. Eigentlich sollte das nur eine Übergangslösung bis zu einer neuerlichen Privatisierung sein, und die Weichen dafür waren längst gestellt. So hatte die Beratungsgesellschaft KPMG bereits ein Gutachten vorgelegt, demzufolge ein privater Betrieb gegenüber der staatlichen Finanzierungsvariante einen Preisvorteil von sechs Prozent bedeutet. Seinerzeit war nicht absehbar, dass Toll Collect zum »Retter« der Pkw-Maut avancieren könnte. Nachher lief das so ab: Durch Synergieeffekte, insbesondere die Mitnutzung der in öffentlichem Besitz befindlichen Mautkontrollbrücken zu Schleuderpreisen, wurde das Angebot von »Autoticket« wie von Geisterhand auf das erforderliche Maß gestutzt.

Es blieb nur ein Problem. Die längst angebahnte Veräußerung von Toll Collect musste abgeblasen werden. So war KPMG am 9. Januar mit einer »theoretische Neuberechnung« zur Stelle, die den einstigen Preisnachteil eines Staatsbetriebs in einen Vorteil von sieben Prozent ummünzte. Dass die Verträge mit »Autoticket« zu diesem Zeitpunkt bereits unterschrieben waren, wäre wahrscheinlich auch nicht aufgeflogen, hätte der EuGH es besser mit Scheuer gemeint. So hat er noch mehr Ärger am Hals. Die vier Konsortien, die um den Toll-Collect-Zuschlag gewetteifert hatten, sitzen auf den Kosten einer unsauber gestoppten Ausschreibung. Mehrere der beteiligten Unternehmen sollen bereits Klagen vorbereiten, die den Bund weitere Millionen kosten könnten.

Das alles und viel mehr wäre dem Steuerzahler erspart geblieben, hätte es die fixe Idee der »Ausländermaut« entweder nie gegeben oder wäre wenigstens der Staat der verhinderte Betreiber. Aber auch bei dieser Vergabeentscheidung war Scheuer »schlecht beraten«. Erst im Mai 2019, also Monate nach dem Zuschlag für »Autoticket«, hatten die Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers hierzu ihre abschließende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit dem Ergebnis vorgelegt, dass das Betreibermodell wirtschaftlicher als das Staatsmodell sei. Nicht berücksichtigt wurde dabei: Toll Collect, genau der Faktor also, mit dem das Gebot der privaten Konkurrenz nachträglich passend gemacht wurde. Aber Scheuer hat es ja nur gut gemeint, denn es geht ihm »um das Wohl der Menschen«.