Verstörende Aufnahme

Stella Schiffczyk Polizeioberrat Youssef El-Saghir im Zeugenstand des Untersuchungsausschusses (Zeichnung: Stella Schiffczyk)

Am dritten Jahrestag des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz ging es im Untersuchungsausschuss des Bundestags noch einmal um die Versäumnisse des Berliner Landeskriminalamts (LKA) im Umgang mit dem mutmaßlichen Haupttäter Anis Amri. Nach einer Schweigeminute für die zwölf Menschen, die am 19. Dezember 2016 durch das Lkw-Attentat ums Leben gekommen waren, vernahm der Ausschuss am Donnerstag Polizeioberrat Youssef El-Saghir. Der heute 45jährige hatte von Ende 2012 bis Juli 2016 die Auswertungsgruppe des für die Bekämpfung des radikalislamischen Terrorismus zuständigen Dezernats LKA 54 geleitet und war zudem Stellvertreter des Dezernatsleiters gewesen.

Den Anschlag habe er nicht nur als Polizeibeamter erlebt, »sondern auch als Vater, Ehemann und Bürger dieser Stadt«, sagte El-Saghir in seinem Eingangsstatement und sprach den Angehörigen der Todesopfer sein Beileid aus. Während der Befragung durch die Abgeordneten räumte er ein, es habe im LKA sicher so viele Versäumnisse gegeben, dass die Zeit an diesem Sitzungstag nicht reichen würde, um sie aufzuzählen – er sprach aber auch von einer enormen Arbeitsverdichtung und mehreren Überlastungsanzeigen in diesem Bereich. Im Jahr 2013 habe das Berliner LKA 20 Prozent aller bundesweit bekannten islamistischen »Gefährder« zu betreuen gehabt – 2016 seien es bereits 40 Prozent gewesen. Die Zahl der neu eröffneten Verfahren, mit denen Ermittlungskommissionen des Dezernats befasst waren, habe sich zwischen 2014 und 2016 von jährlich 70 auf 420 erhöht. Anfang und Mitte 2015 habe die Abteilung in zwei Schreiben an die Spitze des Hauses auf den Personalmangel hingewiesen. El-Saghir bestätigte damit in wesentlichen Punkten die Schilderung des Dezernatsleiters Axel B., den der Ausschuss bereits im Februar 2019 vernommen hatte.

Anis Amri habe sicherlich zu den »Topgefährdern« in Berlin gehört. Allerdings sei er im April und im Mai 2016 mindestens so oft in Nordrhein-Westfalen wie in der Hauptstadt gewesen, so El-Saghir.

Die Kommunikation mit dem LKA NRW, dem Quelleninformationen über Anschlagspläne von Amri vorlagen, war offenbar mangelhaft gewesen: Am 18. Februar 2016 war Amri am Berliner Busbahnhof aufgegriffen und kontrolliert worden – gegen den Willen der nordrhein-westfälischen Kollegen, die dies aber nach Aussage El-Saghirs zu spät mitgeteilt hatten. Erst am Morgen des 18. Februar sei aus Düsseldorf der Hinweis gekommen, dass der »Gefährder« unterwegs nach Berlin sei. Da so schnell keine Observationseinheit zur Verfügung gestanden habe, sei entschieden worden, notfalls offen an Amri heranzutreten, so der Polizeioberrat. Dies sei um 12.05 Uhr geschehen. Erst um 12.52 Uhr hätten die Düsseldorfer Kollegen telefonisch darum gebeten, dies auf keinen Fall zu tun.

Anfang April 2016 erließ das Amtsgericht Berlin-Tiergarten auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Beschlüsse zur langfristigen Beschattung Amris. Der Mangel an Observationskräften blieb aber ein Dauerproblem. El-Saghir versicherte am Donnerstag, das Berliner LKA habe im Fall Amri »zu keinem Zeitpunkt gesagt, er sei nicht so ernst zu nehmen«. Der Mann habe »sogar das Potential eines Intensivtäters« gehabt. Er selbst habe Amris Anschlagsabsichten aber als »nicht konstant« beurteilt und dessen Charakter als »wechselhaft« wahrgenommen, sagte der Polizeioberrat in Anspielung auf die Drogenkarriere des Tunesiers.

Mitte Juni 2016 hatte das LKA die ohnehin lückenhafte Observation Amris – sie hatte sich über weite Strecken auf Werktage beschränkt – eingestellt; und nun verlangte das für »Linksextremismus« zuständige Dezernat wegen einer angeblich noch größeren Gefahr nach dem fachkundigen Personal.

Dabei hatte Amri während der Telekommunikationsüberwachung keine Zweifel daran gelassen, dass er Gewaltverbrechen zugeneigt war. Der Ausschussvorsitzende Klaus-Dieter Gröhler (CDU) las dem LKA-Zeugen am Donnerstag aus einem Abhörprotokoll vor, dass Amri einen Gesprächspartner aufgefordert habe, eine Frau im Park zu vergewaltigen – »in einer leeren Ecke zu ficken« – und zu erstechen.

El-Saghir erklärte daraufhin, diese Äußerung sei ihm nicht bekannt gewesen. Gröhler zeigte sich erstaunt, dass der Zeuge als Chef der Auswertungsgruppe darüber nicht informiert worden sei.

Am Abend nahmen die Ausschussmitglieder an der Andacht für die Opfer vom Breitscheidplatz in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche teil. Ein Zeuge aus den Reihen des Bundesnachrichtendienstes (BND), dessen Vernehmung ursprünglich geplant war, kam nicht mehr an die Reihe.