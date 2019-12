Kretschmer knapp gewählt

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa In die Regierung gerettet: Neuer, alter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag im Dresdener Landtag

Nun ist es offiziell: Michael Kretschmer (CDU) bleibt Ministerpräsident von Sachsen. Zwar bekam er bei seiner Wiederwahl am Freitag im Landtag in Dresden schon im ersten Wahlgang die nötige absolute Mehrheit aller 119 Abgeordneten. Allerdings stimmten am Ende nur 61 für ihn, bei 57 Gegenstimmen. Die Koalitionsfraktionen verfügen insgesamt über 67 Sitze, am Freitag fehlte eine CDU-Abgeordnete entschuldigt. Sein Ministeramt konnte Kretschmer also nur mit einer Stimme über dem notwendigen Minimum halten, da mindestens fünf Abgeordnete aus den Reihen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen ihm die Zustimmung verweigerten. Weil die Wahl geheim erfolgt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Abgeordnete der Regierungsparteien tatsächlich für Kretschmer votierten. Im Anschluss wurde er vereidigt.

Damit die neue Regierung noch vor Weihnachten steht, benannte Kretschmer am Freitag auch sein Kabinett. Roland Wöller bleibt Innen- und Christian Piwarz (beide CDU) Kultusminister. Die bisherigen CDU-Minister Barbara Klepsch, Thomas Schmidt und Sebastian Gemkow bleiben im Kabinett, übernehmen allerdings neue Ressorts. Neu ist der Dresdner Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) als Finanzminister. Für die Grünen übernehmen Katja Meier (Justiz und Europa) und Wolfram Günther (Umwelt und Landwirtschaft), für die Sozialdemokraten sitzen Martin Dulig (Wirtschaft) und Petra Köpping (Soziales) am Kabinettstisch.

Den 133seitigen Koalitionsvertrag (»Gemeinsam für Sachsen – Erreichtes bewahren, Neues ermöglichen, Menschen verbinden«) unterzeichneten die Spitzen der drei Parteien am Freitag vor der Abstimmung. Es sei bei den Verhandlungen nicht nur um Inhalte gegangen, man sei sich in dieser Zeit auch nähergekommen, betonte Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther.

Die Grünen hatten am Donnerstag als letzter der drei Partner dem Koalitionsvertrag zugestimmt. 59 Prozent der Parteimitglieder hatten sich an der Abstimmung online oder per Briefwahl beteiligt. Mit 93,2 Prozent fiel die Zustimmung deutlich aus. Die Koalition ist nach denen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg das dritte Bündnis aus CDU, SPD und Grünen in der Bundesrepublik. (dpa/jW)