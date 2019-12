Oliver Ziebe/rbb Fontanes Schreibtisch: Ausgangspunkt für »Die Entdeckung der Heimat«

Galileo

Die erste Transgender-Schule Südamerikas

Erst 2019 wurde das dritte Geschlecht in Deutschland eingeführt – Chile, man mag es angesichts der aktuellen Entwicklungen dort kaum glauben, ist da einen Schritt weiter: Dort gibt es die erste südamerikanische Transgender-Schule. Jugendliche, die sich nicht mit ihrem eingetragenen Geschlecht identifizieren, sollen in ihr eine Lernumgebung frei von Mobbing und Ausschluss finden. Unterscheidet sich der Alltag in dieser Schule vom klassischen? Mal sehen.

Pro sieben, 19.05 Uhr

The Green Mile

John Coffey sitzt 1935 wegen des Mordes an zwei kleinen Mädchen im Gefängnis in Louisiana und wartet auf seine Hinrichtung. Der Aufseher Paul Edgecomb, der im Todestrakt der Haftanstalt seinen Dienst versieht, hat Zweifel an Coffeys Schuld. Edgecomb entdeckt, dass der gutmütige Riese Coffey über wundersame Fähigkeiten verfügt. Schöner Film, der über die traurige Tatsache nicht hinweg hilft, dass in den USA die meisten Menschen weltweit wie auch relativ zur Einwohnerschaft im Gefängnis sitzen. USA 1999. Mit Michael Clark Duncan, Tom Hanks.

RTL 2, 20.15 Uhr

Die Entdeckung der Heimat

Fontanes »Fünf Schlösser«

Teil fünf dieser Serie zeigt jene fünf »Herrensitze«, die Theodor Fontane porträtierte, um exemplarisch die brandenburgisch-preußische Geschichte zu veranschaulichen. Und er skizziert zugleich Fontanes Vermächtnis, welches ein zwiespältiges ist, gerade was den abschließenden Band der »Wanderungen« angeht: Fontane nutzte da seine Großbritannien-Erfahrungen als preußischer Nachrichtenagenturbetreiber sowie die Netzwerke der reaktionären Kreuzzeitung für eine ganz eigene Art der feuilletonistischen Reiseliteratur. Für die Informationssammlung verschickte er Fragebögen und Schreibanleitungen. Im Vorwort bedankt er sich bei seinen über 100 Zuarbeitern. Die »Fünf Schlösser« sind also das Resultat einer Art Schwarmintelligenz – nicht schlecht, der alte Fontane.

RBB, 20.15 Uhr

Hindafing: Exportweltmeister

Hier nun Folge fünf der zweiten Staffel dieser vielgelobten, satirischen Dorfpolitikserie. Es geht um Amigos und Industrieförderung, die natürlich nicht ohne Förderung, sprich: Bestechung, von Lokalpolitikern abgeht. Mit einem sehr guten Maximilian Brückner. D 2019.

BR, 22.45 Uhr