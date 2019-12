Alle schön gleich

Julian Stratenschulte/dpa Demnächst könnten sie sogar noch »gleicher« ausschauen: Deutsche Weihnachtsbäume

Alle Jahre wieder geht ein Berliner Pflanzenphysiologe an die Presse. Kurt Zoglauer, so sein Name, verriet 2006 in einer exklusiven Topstory im Tagesspiegel noch arglos, warum Weihnachtsbäume in der guten Stube nadeln. Das habe mit der Trockenheit der Luft und dem Fehlen von Wurzeln zu tun. Aha. Der Artikel war eigentlich kein Knüller. Aber er brachte wohl Forschungsgelder ein. Denn sechs Jahre später konnte Zoglauer verkünden, dass er daran arbeite, die Weihnachtsbaumwelt zu optimieren. Dank der Klonierung von Pflanzenzellen sollen »perfekte« Hybridlärchen und Douglasien entstehen.

Daran arbeitet Zoglauer am Institut für Biologie der Humboldt-Universität noch immer, mittlerweile mit einem 25köpfigen Team. Der Erfolg ist allerdings eher spärlich, wofür Zoglauer eine Erklärung hat: Tannen seien nicht so einfach durch »Totipotenz« zu reproduzieren wie etwa Tabakpflanzen.

Sollte es ihm tatsächlich gelingen, im Labor »perfekte« (also perfekt langweilige) Tannenbäume zu produzieren, so entspräche das aber noch lange nicht der Akzeptanz der Verbraucher. Zum Beispiel hat die Gentech-Faust eines in der EU zugelassenen Kartoffelklons die Käufer derart verprellt, dass die manipulierten Knollen derzeit gar nicht angebaut werden.

Ähnliches stünde vermutlich geklonten Tannen bevor: Wer will schon Ware aus dem Gentech-Labor fürs heimelige Fest? Der Weihnachtsbaum bedeutet ja gerade ein Stück Natur in unserer kultivierten Sphäre, er ist das Ausnahmesignal inmitten all der optimierten Möbel und Accessoires.

Dafür hat ein Klonmann kaum Verständnis. Waren in Zoglauers weihnachtlichen Vorankündigungen von 2012 noch diverse Baumziele angesagt – für Singles sollte es zum Beispiel besonders schlanke Tannen geben –, so geht es ihm seit 2017 um den »idealen Weihnachtsbaum«. Der soll schnell wachsen, gegen Blattläuse gefeit sein und Traummaße haben. Die Marilyn Monroe unter den Weihnachtsbäumen. In den Baumschulen wird es dann keinen Ausschuss mehr geben, sagt Zoglauer. Jeder Baum ein Profit. Sein Ziel: Alle Bäume wachsen gleich schön und kräftig und können gleichzeitig geerntet werden.

Damit ist mein idealer Weihnachtsbaum in Gefahr. Ich holte mir soeben mal wieder einen bildschönen Außenseiter: asymmetrisch, harmonisch schief gebogen. Für meine Baumecke genau richtig. Es sieht dort aus, als tanze er.

Darum: Her mit dem Ausschuss! Zeigt den Zoglauern und den Konzernen, was echte Tannen sind. Nehmt die Fehlerhaften. Mit denen hat man auch viel mehr Spaß beim Schmücken. Versprochen.