Neue Stoßrichtung

Khalid al-Mousily/REUTERS Fordern ein neues politisches System: Protestierende in Iraks Hauptstadt Bagdad (21.11.2019)

Nach monatelangen Protesten im Irak mit der traurigen Bilanz von nach offiziellen Angaben mindestens 460, Schätzungen zufolge sogar mehr als 500 Getöteten und 17.000 Verletzten konnten sich die großen parlamentarischen Blöcke immer noch auf keinen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in einer Übergangsregierung einigen. Am Dienstag vermeldeten zwar arabische Medien, der bei den Wahlen vom Mai 2018 zweitplazierte Block der »Fatah« von Hadi Al-Amiri plädiere genau wie der ehemalige Premier Nuri Al-Maliki für den ehemaligen Minister für Menschenrechte und späteren Arbeitsminister Mohammed Schia Al-Sudani. Der Wahlsieger, die Partei Sairoun (Allianz für Reformen) des schiitischen Klerikers Muktada Al-Sadr, die 54 Sitze im Parlament für sich beanspruchen kann, hat ihn als Kandidaten allerdings genauso zurückgewiesen wie die Mehrheit der Demonstranten, die ihrem Ärger weiterhin auf den Straßen Bagdads Luft machen. Al-Sadr betonte, die Bevölkerung solle den neuen Ministerpräsidenten auswählen, und dieser müsse parteipolitisch unabhängig sein und sich verpflichten, bei den nächsten Wahlen selbst nicht anzutreten. Al-Sudani, der zwar offiziell seit 2017 als Unabhängiger antritt, erfülle diese Bedingungen nicht.

Am Mittwoch brachten der Fatah-Block und Al-Maliki mit Kusai Al-Suhail einen weiteren Kandidaten ins Spiel, kurz bevor die Frist am heutigen Donnerstag ausläuft. Eine Reaktion der anderen einflussreichen politischen Kräfte im Irak darauf wurde bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. Auch wenn Kritiker fordern, dass die konfessionelle Zugehörigkeit keine Rolle bei der Vergabe von Regierungsämtern mehr spielen dürfe, ist davon auszugehen, dass genau wie in den letzten eineinhalb Jahrzehnten auch der neue irakische Ministerpräsident der schiitischen Mehrheit im Land angehören wird. Entsprechend war der Parlamentspräsident immer Sunnit und der Staatspräsident Kurde.

Laut Artikel 76 der irakischen Verfassung muss der größte parlamentarische Block einen Kandidaten für das Amt des Premiers vorschlagen. Dieser muss innerhalb von 15 Tagen ein neues Kabinett zusammenstellen. Der Wahlsieger Al-Sadr erklärte aber, von diesem Recht keinen Gebrauch machen zu wollen, denn die Protestierenden, die den Rücktritt Abd Al-Mahdis nur als einen ersten Schritt bezeichnet hatten, müssten mit dem zu nominierenden Kandidaten einverstanden sein. Der irakische Präsident ist allerdings dazu befugt, von diesem Verfahren abzuweichen und statt dessen den Posten an eine Person außerhalb des größten parlamentarischen Blocks zu vergeben.

Der erst seit Oktober 2018 amtierende Abd Al-Mahdi hatte seinen Rücktritt am 29. November erklärt und reagierte damit auf die seit Anfang September vor allem auf die Hauptstadt Bagdad konzentrierten, aber nahezu alle Teile des Landes erfassenden Massenproteste und die Rücktrittsaufforderungen durch Al-Sadr sowie den höchsten schiitischen Gelehrten des Landes, Ali Al-Sistani. Am 1. Dezember hatte das Parlament sein Rücktrittsgesuch angenommen und dies Präsident Barham Salih am 4. Dezember übermittelt. Sobald ein Kandidat von Salih mit der Regierungsbildung beauftragt wird, hat dieser 30 Tage Zeit, ein neues Kabinett zu bilden, das sich dann dem Votum des Parlaments stellen muss.

Die Proteste der vor allem jungen Irakerinnen und Iraker richten sich gegen die weitverbreitete Korruption, gegen Trinkwasser- und Stromknappheit sowie gegen Arbeitslosigkeit insbesondere unter den Jugendlichen – in einem Land, in dem 40 Prozent der Bevölkerung jünger als 25 Jahre alt sind. Genau wie bereits während der großen Massenproteste der Jahre 2011, 2015 und 2017 richtet sich ihre Wut gegen eine politische Elite, die eineinhalb Jahrzehnte lang in die eigenen Taschen gewirtschaftet hat, das Bildungs- und Gesundheitssystem verkommen ließ und eine völlig verfehlte Infrastruktur- und Wohnungspolitik betrieb. Ganz besonders betroffen ist der schiitisch dominierte Süden des Landes: Obwohl allein in Basra circa 70 Prozent der irakischen Erdölförderung erfolgen, leidet die Bevölkerung unter extremer Armut und Arbeitslosigkeit. Die sinkenden Ölpreise der letzten Jahre haben die Situation weiter verschärft.

In ihrer Forderung nach einem Sturz des politischen, entlang konfessioneller Vergabekriterien sowohl für Staatsämter als auch für Jobs im öffentlichen Dienst organisierten Systems haben die aktuellen Proteste aber – zumindest in dieser Intensität – eine neue Stoßrichtung. Dies gilt auch für die Vehemenz, mit der ein Ende der Einflussnahme anderer Regierungen auf irakische Angelegenheiten gefordert wird, was sich mehrfach auch in gewaltsamen Übergriffen insbesondere gegen iranische konsularische Einrichtungen geäußert hat. Dass es hier um einen Protest explizit gegen Iran und dessen angeblich »aggressive Außenpolitik« geht, ist indes eine Missinterpretation, wie sowohl politische Analysen als auch Äußerungen Demonstrierender belegen. Die US-amerikanische Einflussnahme auf die Geschehnisse im Land wird demnach mindestens genauso vehement abgelehnt.