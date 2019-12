Gedenken an Naziopfer

Gregor Fischer/dpa

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, und Jeremy Issacharoff (ganz vorn), israelischer Botschafter, haben am Mittwoch in Berlin am Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma einen Kranz niedergelegt. Am 16. Dezember 1942 unterzeichnete SS-Reichsführer Heinrich Himmler den »Auschwitz-Erlass«, der die Deportation von Sinti und Roma aus ganz Europa in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau anordnete. Insgesamt wurden im besetzten Europa mehrere Hunderttausend Sinti und Roma ermordet. (dpa/jW)