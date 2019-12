Unsere Sache wird verhandelt

Peter Wittig Eigenes Ding politisches Volkstheater: Peter Wittig und Margarete Steinhäuser

In Brechts »Resolution der Kommunarden« beschließen diese, »nunmehr schlechtes Leben / mehr zu fürchten als den Tod«. Auf der XXV. Rosa-Luxemburg-Konferenz am 11. Januar in Berlin wird die Vertonung von Hanns Eisler zu hören sein – als Ausschnitt aus einer Berliner Inszenierung des Brecht-Stücks »Die Tage der Commune«. Die hatte vor zwei Jahren Premiere am »SiDat!«, dem »Simon-Dach-Projekttheater«, das im Jahr 2002 von Margarete Steinhäuser und Peter Wittig gegründet wurde. Beide – heute der Großelterngeneration zugehörig – haben wichtige Teile ihres Theaterlebens in der DDR verbracht, sie als Sängerin und Schauspielerin, er als Regisseur und Dramaturg; sie waren in der künstlerischen und auch materiellen Sicherheit jenes Staates zu Hause. Nach 1990 sich und die Kunst mit Geschrei zu Markte zu tragen, das war und ist beider Sache nicht. So fingen sie eines Tages an, fernab von scheinavantgardistischer Dekonstruktion und Sinnentleerung ihr eigenes Ding zu machen.

Zunächst zeigte sich SiDat! als gediegenes, den Texten progressiver Autoren (Capek, Bergman, García Lorca) verpflichtetes Schauspielertheater. Aber Steinhäuser und Wittig – spätestens seit dem Jugoslawien-Krieg sehr aktiv in der Berliner Friedensbewegung – gewannen mehr und mehr an Profil. Hellhörig gegenüber der gesamtgesellschaftlichen, der gesamtkapitalistischen Krise, in die wir tiefer und tiefer geraten, politisierten sie ihr Theater, rückten bei der Auswahl der Stücke immer weiter nach links. Die Inszenierungen wurden schärfer, grotesker, deutlicher angefüllt auch mit schwärzestem Humor.

Seit Jahren betreiben die beiden Theatermacher eine Art Grundlagenforschung zum gewöhnlichen Kapitalismus. Peter Hacks ist eine willkommene Hilfe; nach dem »Müller von Sanssouci« war »Der Geldgott« zu sehen, die düstere Komödie über eine Gesellschaft, in der alles käuflich wird. Aber auch Widerstand ist machbar, liebe Nachbarn: Die Aufführung einer eigenen Bühnenfassung von Volker Brauns »Hellen Haufen« knüpfte an szenische Lösungen des revolutionären Theaters in der Weimarer Republik an. 2015, anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus, gab es »Mein armer Marat« von Arbusow, ein Stück zur Blockade Leningrads; ein Jahr später in Erinnerung an den Spanischen Bürgerkrieg »Nach Guernica. Die Stadt, das Ereignis, das Bild« von Mariano Llorente.

Hundert Jahre Roter Oktober feierte SiDat! dann mit »Die Tage der Commune«. Hiermit gelang dem Regisseur Wittig und seiner Truppe der Schritt zum politischen Volkstheater. Die Arbeit wurde vom Publikum angenommen und gefeiert. Denn es geschah, was seit Anbeginn des Theaters immer wieder einmal die seltenen, glückhaften und geheimnisvollen Momente ausmacht – die Zuschauer erlebten: Unsere Sache wird verhandelt. Sie erlebten, die vierte Wand auflösend, froh, leibhaftig und tanzend den Sieg der Commune – das Sterben, die Ermordung der Kommunarden war nah bis auf die Haut.

Theater ist subversiv, es entwirft Gegenwelten. Und da, wo es gut ist und für die Zuschauer nützlich wie Schwarzbrot, ist es eben auch politisch. Ein Kein-Ort-Nirgends, die Utopie ist von Anbeginn sein Spielraum. Obwohl in unserer schönen Warenwelt äußerst belastet durch Kommerzialisierung, auch durch bürokratisch erstarrte Strukturen, ist die Kunstgattung nicht totzukriegen. Allerdings lahmzulegen: Trotz vieler Nachfragen wird es keine weiteren Vorstellungen der »Commune« geben. Auch für das Nachfolgeprojekt ist die Realisierung nicht gesichert, wiederum Brecht, »Die Rundköpfe und die Spitzköpfe«, ein ungemein aktueller Text. Steinhäusers und Wittigs Projekttheater beruht auf harter Selbstausbeutung der beiden Gründer. Es gibt keine Fördermittel. Es gibt auch keine planbaren Termine für geeignete Spielorte, nur ab und an Gnadenerweise öffentlich geförderter Kulturinstitutionen – oder Auftrittsmöglichkeiten gegen Kasse. Die Darsteller – mittlerweile ein harter, ständig erweiterter Kern von meist sehr jungen Schauspielern, oft Schülern des Theaterschuldozenten Wittig – freuen sich, mitmachen zu dürfen, und treten für sehr geringe Honorare auf.

Wie wird es weitergehen mit diesem unverzichtbaren linken Projekt? Die Künste, darunter nicht zum geringsten das Theater, sind lebensnotwendig für emanzipatorisches Selbstverständnis und Handeln. Wir brauchen die Gemeinsamkeit von Bühne und Zuschauerraum, das Erlebnis von Kooperation und Solidarität. Und wir brauchen hin und wieder auch die kollektive Zeitreise hinaus aus der ewig gleichen, froh grinsenden Warenwelt … Die derzeit energisch betriebene Gründung eines Fördervereins ist ein Schritt in Richtung Stabilität und Überleben – wird er ausreichen für den Fortbestand dieses Theaters?