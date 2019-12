© Magnéto Presse Ursprung allen Lebens: »Wasser – im Visier der Finanzhaie«

Wasser – Im Visier der Finanzhaie

Der Wasserbedarf der Menschheit steigt. Im Jahr 2050 wird jeder vierte Mensch in einem Land mit verhängnisvollem Wassermangel leben. Das weckt die Begehrlichkeit von Finanzriesen, die Milliarden von Euro in diesen Sektor investieren. Auf einer Reise rund um den Globus erzählt der Dokumentarfilm vom Kampf um das trinkbare Wasser. F 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Die Entdeckung der Heimat

200 Jahre Theodor Fontane in diesem Jahr gehen so langsam zu Ende, um direkt von 250 Jahren Beethoven abgelöst zu werden. Fontanes Heimatentdeckung war bekanntlich ein im wesentlichen kommerziell motivierter Schachzug, um als Exrevolutionär über die Runden zu kommen. Man tut Fontane nichts Böses, wenn man die ihm brutal gesetzten Grenzen und seine eigenen Grenzen der Kreativität betont, im Gegenteil: Erst dann tritt er als geistiger Mensch in deutschen Landen, speziell in Preußen, deutlich hervor.

RBB, 20.15 Uhr

Sieg der Sterne

Weihnachtstrends und Tradition

Ein Filmteam begibt sich auf Entdeckungsreise zu bayerischen Firmen, die das ganze Jahr über Weihnachten gestalten. Darunter sind ein Fürther Betrieb, der Warenhäuser weihnachtlich ausstattet, ein Weihnachts-Chocolatier in Cadolzburg und ein Vertrieb, der Weihnachtsartikel in Deutschland entwickelt und in Fernost produziert. Auch den Krippenschnitzern von Oberammergau wird ein Besuch abgestattet. Zum Glück ist bald schon wieder Ostern.

BR, 22.30 Uhr

Sportschau Thema: Die Bundesliga der Zukunft

Spitzenprodukt oder Mittelmaß?

Vor sechs Jahren standen sich im Endspiel der Champions-League Borussia Dortmund und Bayern München gegenüber. Seitdem hat es kein deutsches Team mehr in ein Europapokalfinale geschafft. Ob sich das dieses Jahr ändern wird, kann trotz bisher überwiegend guter Leistungen in den europäischen Wettbewerben bezweifelt werden. Zu groß ist die Konkurrenz aus dem Ausland, vor allem aus der Premier League. Gehört die aber nach dem »Brexit« noch dazu?

Das Erste, 23.45 Uhr