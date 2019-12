Dreckiger Kompromiss

Michael Kappeler/dpa Protest gegen lasche Klimapolitik der Bundesregierung (Berlin, 10.4.2019)

Im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wurde in der Nacht zum Montag ein Kompromiss zur CO2-Steuer erzielt. Diese ist im Klimapaket der Bundesregierung enthalten, das der Bundestag Mitte November mit den Stimmen der Koalition gegen jene der Opposition beschlossen hatte. Allerdings enthält das Paket auch steuerpolitische Maßnahmen, bei denen die Länder ein Mitspracherecht haben. Diese wiederum waren vor allem mit der vorgesehenen Verteilung der Steuereinnahmen nicht einverstanden – und aktivierten den Vermittlungsausschuss.

Die erreichte Einigung zur aus politischen Gründen CO2-Preis genannten CO2-Steuer sieht vor, dass der Ausstoß einer Tonne des Treibhausgases ab 2021 nicht zehn, sondern 25 Euro extra kosten soll. Bis 2025 soll der Preis auf 55 Euro steigen statt, wie bisher geplant, auf 35. Im Gegenzug sollen die höheren Einnahmen genutzt werden, die EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energieträger stärker abzusenken als bisher geplant. Und die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer soll um acht statt um fünf Cent steigen. Diese Maßnahmen dürften sich bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Erderwärmung weitestgehend neutralisieren.

Entscheidend für die Zustimmung des Bundesrats war das Zugeständnis des Bundes, den Ländern im Zeitraum 2021 bis 2024 insgesamt 1,5 Milliarden Euro zukommen zu lassen. Damit sei eine faire Einnahmenverteilung zwischen Bund und Ländern erreicht, heißt es in dem Kompromisspapier. Die Blockade des Klimapakets sei damit beendet, twitterte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag. Bereits am Mittwoch will der Vermittlungsauschuss wieder tagen. Bis Freitag soll eine Einigung über das Gesamtpaket stehen. Dies ist notwendig, damit es bei jenen Maßnahmen, die zum 1. Januar 2020 in Kraft treten sollen, keine Verzögerung gibt.

Glücklich über den höheren CO2-Preis zeigten sich vor allem die Grünen. Kochef Robert Habeck betonte am Montag, man habe zwar noch ehrgeizigere Ziele gehabt, aber es sei gelungen, die Erhöhung gegen die große Koalition durchzusetzen. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch betonte indes, es sei gut, »dass wir uns mit den Grünen verständigt haben. Gemessen an deren Forderungen, ist der jetzige Einstiegspreis moderat.« Das sei »richtig und wichtig«, denn man dürfe den Klimaschutz nicht über den Preis erzwingen. »Das würde unsere Gesellschaft zerreißen«.

Laut Miersch sollten statt des Preises Förderungen, Investitionen und Ordnungsrecht im Zentrum der Klimapolitik stehen. Ein wichtiger Punkt, denn das Preiskonzept der Bundesregierung spielt ökologische und soziale Belange gegeneinander aus. Ein niedriger Preis ist ökologisch nutzlos, da er das Verhalten der Verbraucher nicht ändert. Ein hoher Preis ist sozial ungerecht, weil etwa Pendler, die sich das Wohnen in der Stadt nicht leisten können, oder Mieter in schlecht isolierten Altbauten besonders stark zur Kasse gebeten werden. Als jedoch Die Linke im Rahmen der Verhandlungen im Bundestag im November beantragte, den CO2-Preis durch einen Mix aus Fördermaßnahmen und Ordnungsrecht zu ersetzen, stimmte auch die SPD dagegen.

Dabei könnte sogar ein CO2-Preis so ausgestaltet werden, dass er die soziale Spaltung nicht weiter vertieft. Das legen drei von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Auftrag gegebene und im Juli vorgestellte Gutachten nahe. Eine geeignete Maßnahme bestünde etwa darin, den Preis mit einer Pro-Kopf-Klimaprämie zu kombinieren. Da reiche Haushalte durchschnittlich mehr CO2 in die Luft blasen, würde bei ihnen der CO2-Preis die Prämie übersteigen, so dass sie draufzahlen würden. Ärmere Haushalte blieben hingegen verschont und würden sogar finanziell begünstigt, wenn sie ihren Schadstoffausstoß drosseln. Derartige Ideen wurden jedoch bereits bei den Verhandlungen innerhalb der Koalition rasch vom Tisch genommen.

Zusätzlichen Druck auf die Verhandlungen gab es zuletzt auch aufgrund des Scheiterns der Klimakonferenz in Madrid. Trotz Verlängerung des zweiwöchigen Verhandlungsmarathons gelang es den Vertretern der knapp 200 UN-Staaten nicht, sich auf Regeln für einen internationalen Handel mit Klimagutschriften oder ambitioniertere CO2-Einsparziele zu verständigen. Insbesondere die USA und Brasilien gerieten wegen ihrer »Blockadehaltung« in die Kritik der in der spanischen Hauptstadt demonstrierenden Klimaaktivisten. Irritierender war jedoch für viele das Auftreten Deutschlands und der EU. Deren Aufgabe wäre es gewesen, sagte die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, »zu beweisen, dass sie verstanden haben, dass sie dieser Tage in der Verantwortung stehen, internationalen Klimaschutz voranzubringen, trotz und wegen aller bekannten Schwierigkeiten«.