»Es wird auch in Zukunft viel zu tun geben«

Frank Rumpenhorst/dpa Demonstranten auf dem Weg zur Abschlusskundgebung der Ostermärsche auf dem Römerberg (Frankfurt am Main, 2.4.2018)

Seit 30 Jahren gibt es das »Netzwerk Friedenskooperative«. Wie konnte sie sich im Gegensatz zu anderen Initiativen der Antikriegsbewegung so lange halten?

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Friedenskooperative in ein sehr solidarisches Umfeld eingebettet. Ohne die Unterstützung und Spenden hätten wir uns nicht so lange halten können. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, vor allem in den letzten Jahren nachhaltige Strukturen mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen. Zum anderen bearbeiten wir ein sehr breites Themenfeld und nehmen auch aktuelle politische Auseinandersetzungen immer wieder auf.

Gibt es für Sie etwas zu feiern, angesichts aktueller Kriege und Aufrüstungplänen?

Unseren 30. Geburtstag werden wir nicht groß feiern. Ehrlich gesagt, gibt es dafür einfach viel zu viel zu tun. Weltweit steigen Rüstungsausgaben, Militärmanöver werden abgehalten und sowohl konventionelle als auch nukleare Waffen werden aufgerüstet und bedrohen weiter unser aller Existenz. Ebenso bereitet uns der Klimawandel große Sorgen, weil absehbar ist, dass er Konflikte buchstäblich anheizen wird.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten verändert?

Es ist unglaublich, wie sehr sich der Diskurs gewandelt hat. Überlegungen zu Einsätzen deutscher Bodentruppen in allen möglichen Gegenden der Welt sind mittlerweile alltäglich geworden. Einzelne Politikerinnen und Politiker versuchen, sich mit solchen hirnrissigen Ideen zu profilieren. Aber es ist beruhigend zu sehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung Kriegen nach wie vor ablehnend gegenübersteht. Die Militarisierung der Gesellschaft schreitet dennoch stetig voran. Zukünftig sollen jährlich unglaubliche 60 bis 70 Milliarden Euro für den Verteidigungshaushalt draufgehen. Dabei wird das Geld an vielen anderen Stellen dringend benötigt.

Ein anderer Aspekt, den wir sehr deutlich bei unserer Arbeit spüren, sind die schwindenden Bindungskräfte in der Gesellschaft. Nur noch wenige Menschen treten heute in eine Gewerkschaft oder Partei ein. Dasselbe sehen wir auch in der Friedensbewegung. Für uns heißt das, dass wir unsere Arbeit anders gestalten müssen als noch vor 20, 30 Jahren. Heute arbeiten wir mehr kampagnenorientiert in Bündnissen und leisten online wichtige Informationsarbeit.

Was war rückblickend der größte Erfolg Ihres Netzwerkes, was der größte Misserfolg?

Der Tod unseres früheren Geschäftsführers Mani Stenner im Jahr 2014 war für uns ein herber Schlag. Wir standen damals beinahe vor dem Aus. Aber wir konnten diese Krise meistern und sind aus ihr gestärkt hervorgegangen. Seitdem hat sich unser Team stark verjüngt, wir sind auf neuen Kanälen unterwegs, allen voran in den »sozialen Medien«. Seit kurzem bringen wir sogar einen Podcast heraus. So können wir unsere Reichweite erhöhen und auch jüngere Menschen erreichen, statt nur die »üblichen Verdächtigen«. Daher ist unser größter Erfolg sicherlich, dass es uns auch 2019 noch gibt und wir neue Menschen an die Friedensbewegung heranführen und aktivieren können.

Ein weiterer Erfolg ist, dass wir in den letzten Jahren ein wenig dazu beitragen konnten, dass die Zahl der Menschen bei den Ostermärschen wieder zugenommen hat. Hier hat es eine Trendwende gegeben. Über viele Jahre ist die Zahl zurückgegangen, aber das hat sich jetzt geändert. Es gibt sogar eine Reihe von Städten, in denen es erstmals oder erst seit kurzem wieder Veranstaltungen zu Ostern gibt.

Nach der Bilanz noch ein Ausblick: Was werden Schwerpunkte der kommenden Zeit sein?

Auch das nächste Jahr wird wieder sehr ereignisreich und arbeitsintensiv. Die Friedensbewegung in Deutschland wird Ostern zum sechzigsten Mal auf die Straßen gehen. Die NATO hält die gegen Russland gerichtete Großübung »Defender 2020« ab. Vor diesem Hintergrund fordern wir, dass weniger Geld in Rüstung gesteckt wird und statt dessen in gesellschaftlich relevante Bereiche wie Rente, Bildung oder Klimaschutz. Für das »Netzwerk Friedenskooperative« wird es also auch in Zukunft viel zu tun geben. Es wäre schön, wenn es uns zu unserem 60. Geburtstag nicht mehr geben müsste.