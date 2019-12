Nicht ohne meine Wolldecke

Owen O'Connor 2017 »Hat ja fast soviel Spaß gemacht wie ein MRT-Scan« – Ray (Tom Berenger)

»Wahnsinn bei Großen darf nicht ohne Wache gehen«, heißt es bei Shakespeare. Was für den bipolaren Dänenprinzen Hamlet galt, muss auch für die Superhelden unserer Tage gelten. Wo kämen wir denn hin, wenn ein irre gewordener Spiderman am Seil durch die Innenstädte turnte, ein außer Kontrolle geratener Captain Atom die nukleare Katastrophe auslöste und ein paranoider Superman böse Laserblicke auf eingebildete Feinde schleuderte?

Um wenigstens die dementen und senilen Helden unter Kontrolle zu behalten, werden die gemeinsam in ein Altersheim gesteckt. So der Plot von Steve Barrons Superheldenkomödie »Supervized«. Dort geht es zu wie in anderen Seniorenhäusern auch. Man sieht den lieben lang Tag fern, wartet in Wolldecken gewickelt auf den Nachmittagstee und langweilt die anderen mit Anekdoten von vorgestern. Sätze wie: »Ich zerstöre dich« fallen nur noch beim Kartenspiel, für das die altersgeplagten Helden schon einmal eine Actionfigur von sich selbst versetzen.

Wenn die Vitalkräfte der Superveteranen für Ärger sorgen, etwa weil mal einer unbeherrscht den Rollstuhl gegen die Zimmerwand donnert, werden Pillen gereicht. Die Superpower muss wegkuriert werden, die Gefahr gebannt. Die so ihrer Potenz beraubten Greise schieben Frust. Die kaltgestellten Hitzköpfe sind nicht mehr in der Lage, die ersehnte Fernbedienung per Telekinese in ihre Richtung zu bewegen, von Aufstehen gar nicht zu reden. Noch ärger wird’s, als die Helden einer Verschwörung auf die Spur kommen. Absorbiert da jemand ihre abgelegten Kräfte und führt sie in einem Ultrabösewicht zusammen?

Der Comicplot mit B-Movie-Qualitäten entwickelt leider keine Superkräfte. Das liegt zum Teil an lahmen Wortwitzen. »Ich bin high«, sagt der bekiffte Pfleger, der nach einer Fehldosierung Superheldenelixier breit grinsend an der Raumdecke schwebt. Zum Teil liegt es aber auch an einer nur schleppend in Gang kommenden Handlung und völlig überflüssigen Nebenfiguren. So hat der Cape-Träger Maximum Justice (Tom Berenger) zwar einen Sohn, der hin und wieder anruft, von seinem Jobverlust erzählt oder den Alten beschwichtigt, wenn der ins Lamentieren kommt, für die Filmhandlung ist das alles aber völlig unerheblich.

Und so wirkt das harmlose Geblödel, angereichert mit 90er-Jahre-Sci-Fi, über weite Strecken eher träge. Der filmische Zwitter aus rüstigen Actionhelden, die es noch einmal krachen lassen (»The Expendables«), und mit ironischer Genrebrechung (»Deadpool«) tapert die meiste Zeit orientierungslos vor sich hin und spielt erst in der Schlussszene sein volles Potential an Albernheit und Knallgasexplosionen aus. »Hat ja fast so viel Spaß gemacht wie ein MRT-Scan«, sagt ein Held zum anderen.

So steht’s auch um »Supervized«. Die Komödie um eine Truppe grauer Stars aus vergangener Zeit begnügt sich mit stumpfem Witz statt gezielten Anspielungen, mit allzu normalen Protagonisten und einer von Beginn an durchsichtigen Handlung. »Turtles«-Regisseur Steve Barron fehlte leider der Mut, einen wirklich abstrusen, schlechten, wilden Film zu machen. So einer hätte womöglich Kultfilmpotential gehabt. Diesen hier wird das Schicksal von »Maximum Power« ereilen. Er wird schnell in Vergessenheit geraten.