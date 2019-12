Die Basis regt sich

Michael Reichel/dpa Die rote Karte bitte: Delegierte des Linke-Landesparteitages bei einer Abstimmung am Samstag in Erfurt

Ein Landesparteitag der Thüringer Linkspartei hat sich am Wochenende geschlossen hinter die vom amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow angestrebte »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung gestellt. Die Delegierten votierten am Sonntag in Erfurt einstimmig für diesen Weg. »Das ist ein Zwischenschritt«, sagte die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow. Nach der Vorlage eines gemeinsamen Regierungsprogramms mit SPD und Grünen Mitte Januar soll es dazu noch eine Mitgliederbefragung geben.

Ramelow, der wegen eines privaten Termins nicht an dem Parteitag teilnahm und sich mit einer Videobotschaft an die Delegierten wandte, hatte am Donnerstag im Landtag angekündigt, dass er eine Minderheitsregierung anstrebe, die mit wechselnden Mehrheiten agieren und dafür mit CDU und FDP zusammenarbeiten müsste. Im Januar soll es dazu weitere Gespräche mit den beiden Parteien geben.

Am Samstag hatten die Delegierten die Leitungsgremien der Landespartei neu gewählt. In der Debatte wurde deutlich, dass an der Parteibasis inzwischen erhebliche Vorbehalte gegenüber dem Auftreten des Führungspersonals in Partei und Regierung bestehen. Man habe, hieß es, in der Regierung seit 2014 nicht das erreicht, was möglich gewesen wäre. Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff wurde für seine zuletzt demonstrierte Nähe zur Bundeswehr kritisiert. Hennig-Wellsow wurde von mehreren Delegierten vorgeworfen, dass sie weiterhin an ihrer Doppelrolle als Landes- und Fraktionschefin festhalte. Es sei unklar, wie die Partei die Fraktion auf diese Weise kontrollieren wolle. Die Formulierung im Initiativantrag des Landesvorstandes, dass Die Linke in Thüringen eine »Volkspartei« sei, wurde offenbar von vielen Delegierten als weitere Aufweichung des linken Profils empfunden und schließlich gekippt.

Bei der Wiederwahl als Parteichefin erhielt die sichtlich enttäuschte Hennig-Wellsow, die ohne Gegenkandidaten angetreten war, nur 93 von 128 abgegebenen Stimmen (72,7 Prozent). 2017 war sie noch mit knapp 85 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt worden. Sozialministerin Heike Werner erhielt als Vizevorsitzende ebenfalls nur 75 Prozent Zustimmung; Steffen Dittes blieb bei der Wahl des Stellvertreters knapp unter 80 Prozent. (jW)