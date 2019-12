Frauenrechte nachrangig

Silas Stein/dpa Vertraute Umgebung: Kristina Hänel im Treppenhaus des Gießener Gerichtsgebäudes (12.10.2018)

Weil sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und auf ihrer Webseite darüber informiert, wurde die Gießener Ärztin Kristina Hänel nun doch verurteilt. Das Landgericht Gießen verhängte am Donnerstag eine Strafe von 25 Tagessätzen à 100 Euro gegen sie. Vor dem Gericht hatten viele Frauen und einige Männer für das Recht auf Selbstbestimmung von Schwangeren demonstriert. Hänel will nun weiter nach Karlsruhe ziehen. »Meiner Meinung nach muss die Frage vor dem Bundesverfassungsgericht geklärt werden«, hatte sie vorab dem Evangelischen Pressedienst gesagt.

Rechte »Lebensschützer« verklagen seit langem gezielt Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Auch Hänel war in den Fokus des christlich-fundamentalistischen Hardliners Klaus Günter Annen geraten. Das Amtsgericht Gießen hatte sie Ende 2017 zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Ihre Berufung vor dem Landgericht scheiterte zunächst, mit ihrer Revision war sie dann aber erfolgreich. Der Fall musste in Gießen neu verhandelt werden.

Der Grund war unter anderem die im Februar vom Bundestag verabschiedete Änderung des Paragraphen 219a, der das »Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche« strafrechtlich regelt. Die Eingriffe gelten bis heute als Straftat, sind aber in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei gestellt. Als Werbung galt vor der Novelle jede Information über die ärztliche Leistung. Seither ist zwar die bloße Angabe erlaubt, für alles Weitere müssen Mediziner allerdings auf Listen der Bundesärztekammer und Behörden verweisen.

Als »faulen Kompromiss« hatte Cornelia Möhring, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, die Novelle bei der Verabschiedung bezeichnet. So hätten Schwangere in Krisensituationen weiterhin keinen freien Zugang zu fachlichen Informationen. Außerdem würden sie nach wie vor gezwungen, Beratungsstellen aufzusuchen. »Das dient nur dazu, Frauen zu maßregeln«, sagte sie. Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen) nannte es »absurd, dass die gleichen Informationen bei Behörden erlaubt sind, während Ärztinnen dafür bis zu zwei Jahre Gefängnis drohen«. Die Anträge der Linken, Grünen und der FDP auf Abschaffung des Paragraphen 219a scheiterten aber an den Gegenstimmen der CDU, CSU, SPD und AfD. Die AfD steht auf der Seite der fundamentalistischen »Lebensschützer«. Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundessprecherin Beatrix von Storch spricht Ungeborenen »ein verfassungsmäßiges Lebensrecht« zu.

Unterdessen geht die Zahl der Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, unter dem politischen und juristischen Druck immer weiter zurück. Statistiken zufolge schrumpfte sie von 2.000 Einrichtungen im Jahr 2003 auf 1.200 im Jahr 2017.

Dass das neue Gesetz Ärztinnen keineswegs vor Verurteilungen schützt, zeigt ein weiterer aktueller Fall. Ende November bestätigte das Kammergericht Berlin eine Strafe von 2.000 Euro gegen die Medizinerin Bettina Gaber. Auch hier lautete der Grund: Informationen über Behandlungsmethoden erfüllten den Straftatbestand der »Werbung«. Auch deswegen habe sie mit einer Strafe gegen Hänel gerechnet, sagte Linke-Politikerin Möhring nach dem Urteil. Alle Befürchtungen hätten sich bestätigt. Christiane Böhm von der Linksfraktion im hessischen Landtag erklärte, ihre Partei stehe »solidarisch an der Seite von Kristina Hänel und allen weiteren betroffenen Kolleginnen – bis zum Bundesverfassungsgericht, bis der Paragraph 219a endlich abgeschafft ist«.