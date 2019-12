Ein Stück vom Kuchen

Florian Boillot

Am Mittwoch übernahm die Warenhauskette »Galeria Karstadt Kaufhof« den Sporthändler »Sport Scheck«. Seit gestern verhandelt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) über den Erhalt der Arbeitsplätze und eine Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels. Deshalb streikten die Beschäftigten am Donnerstag in Berlin (siehe Foto) und weiteren Verkaufsstätten bundesweit. Verdi verkündete Arbeitsniederlegungen in 68 Filialen von Kaufhof, in 16 Filialen von Karstadt Sports sowie in »etwa acht« Filialen von Karstadt Feinkost. (AFP/jW)