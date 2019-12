Auf Kosten der Belegschaft

Themba Hadebe/AP Photo/dpa Beschäftigte der Fluggesellschaft SAA protestieren gegen Stellenstreichungen (Kempton Park, 15. November 2019)

Südafrikas halbstaatliche Fluggesellschaft South African Airways (SAA) hat sich freiwillig unter die Kontrolle eines unabhängigen Unternehmensverwalters gestellt. Die Entscheidung des Vorstands der seit Jahren defizitären Fluggesellschaft gab der Minister für Staatsunternehmen, Pravin Gordhan, am Donnerstag bekannt. Gordhan bekräftigte, dass die Regierung den Schritt unterstütze. Eine schnelle Liquidierung des Unternehmens, die zuletzt Thema war, ist damit vorerst vom Tisch. Die etwa 10.000 SAA-Beschäftigten blicken trotzdem in eine ungewisse Zukunft. Die Regierung strebt eine Teilprivatisierung an, lässt sich die unpopuläre Entscheidung dafür jedoch von dem Verwalter abnehmen. Die Gewerkschaften beklagen derweil, dass sie bei dessen Bestellung nicht mitreden durften.

Der Status der »Business Rescue« (Unternehmensrettung) bedeutet nach südafrikanischem Recht, dass der Unternehmensverwalter (Business Rescue Practitioner) den Schuldnern des Unternehmens innerhalb von sechs Wochen einen Plan zur Umstrukturierung vorlegen muss. Für diesen Zeitraum werden die Ausstände gestundet. Nach Ablauf der Frist – Verlängerungen sind unter besonderen Umständen möglich – entscheiden zunächst die Schuldner über die Annahme oder Ablehnung dieses »Rettungsplans«. Der Staat als alleiniger Anteilseigner an der SAA würde lediglich gefragt, wenn das Vorhaben Veränderungen in der Struktur der Teilhaber vorsähe – also Verkäufe von Unternehmensanteilen. Und selbst das würde erst nach einer Zustimmung der Schuldner in Frage kommen. Die Zukunft der SAA liegt daher schon jetzt in privaten Händen. »Gerettet« werden in erster Linie nicht die Beschäftigten, sondern die Schuldner.

Für die Belegschaft dürfte dies auch bedeuten, dass der gerade erst im November durchgesetzte Tarifabschluss ausgehebelt werden kann. Nach einem einwöchigen Streik, in dessen Verlauf die SAA die Mehrzahl ihrer Flüge streichen musste, einigte sich das Unternehmen mit der Gewerkschaft NUMSA auf eine Gehaltserhöhung von 5,9 Prozent – die aber nur unter der Bedingung ausgezahlt werden sollen, dass die nötigen Mittel vorhanden sind. Zudem sollten betriebsbedingte Kündigungen zunächst nicht erfolgen. Über den künftigen Personalschlüssel entscheidet nun nicht mehr der Unternehmensvorstand, sondern der Verwalter. Und auch über die Frage, ob genügend Mittel für die Gehaltserhöhung verfügbar sind, befinden damit in letzter Instanz die Schuldner.

Die finanzielle Situation der SAA hatte sich jedoch in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert. Mehrere Versicherer gaben bekannt, keine Garantien für Flugtickets der SAA mehr zu übernehmen, ein großes Verkaufsportal nahm die Airline aus seinem Angebot, und die Fluggesellschaft selbst stoppte einen geplanten Sonderverkauf zum »Black Friday« Ende November. Hintergrund war die Weigerung der Regierung, der Airline weitere Finanzhilfen bereitzustellen. Während des Streiks war der zuständige Minister Gordhan statt dessen gar auf Konfrontationskurs gegangen und hatte im Parlament gewarnt, die Fluggesellschaft könne möglicherweise schon bald gar keine Gehälter mehr zahlen. In den vergangenen 13 Jahren hat die SAA Verluste von 28 Milliarden Rand (1,7 Milliarden Euro) angehäuft. Schuld am Niedergang waren schweres Missmanagement und grassierende Korruption vor allem unter Staatspräsident Jacob Zuma, dessen Gesandte die Airline bis zu seinem erzwungenen Rücktritt im Februar 2018 förmlich plünderten. Die Gewerkschaft NUMSA hatte nicht erst während des Streiks bekräftigt, dass dafür nicht die Beschäftigten zur Rechenschaft gezogen werden dürften. Nach dem jetzigen Plan werden sie aber dennoch die Zeche zahlen. Beobachter schätzen, dass mindestens 1.000 Arbeitsplätze bedroht sind.

Auch für die Staatskasse wird die – längst nicht gesicherte – Rettung der SAA kostspielig. Gordhan, der noch während des Streiks verkündete, die SAA sei nicht zu groß zum Scheitern, gab nun doch erneut zwei Milliarden Rand (125 Millionen Euro) in direkten Finanzhilfen und noch einmal die gleiche Summe an Schuldgarantien für private Anleger frei. Dahinter steht einer Analyse der Wochenzeitung Mail & Guardian zufolge die Überlegung, dass bei einer unkontrollierten Pleite der Airline ein Dominoeffekt einsetzen könnte, infolgedessen Schuldner weiterer Staatskonzerne ihre Kredite abziehen würden.

Im Fokus steht hier vor allem der Strommonopolist Eskom, dessen einziger Anteilseigner ebenfalls der Staat ist. Mit einem Schuldenberg von 400 Milliarden Rand (25 Milliarden Euro) ist der marode Elektrizitätsversorger für mehr als die Hälfte der staatlichen Schuldgarantien verantwortlich. Die Regierung des 2018 ins Amt gekommenen Präsidenten Cyril Ramaphosa will Teile des Staatskonzerns privatisieren und begründet auch dies mit der infolge korrupter Geschäftspraktiken prekären Finanzlage. Die wesentlich kleinere SAA könnte für diese Pläne ein erster Testballon sein. So dienen die Verbrechen der Vorgängeradministration dem vom Kapital seit langem beabsichtigten neoliberalen Umbau des Staates.