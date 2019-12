Union tritt nach

Hannibal Hanschke/REUTERS Verliert nicht den Kopf: Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag in Leipzig (23.11.2019)

Markus Söder wandelt auf den Spuren seines Vorgängers im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten, Franz Josef Strauß. Mit dem lateinischen Spruch »Pacta sunt servanda« zitierte der CSU-Chef am Montag vor der Vorstandssitzung seiner Partei in München eine Wendung, für die Strauß berühmt wurde. Der meinte in den 70ern die von der SPD abgeschlossenen Ostverträge, an die die Union sich zu halten habe – Söder forderte mit dem Zitat hingegen von der SPD, die Geltung des Koalitionsvertrages zu akzeptieren.

Mit scharfer Kritik, aber auch Hohn und Spott reagierten Unionspolitiker auf die Ergebnisse des am Sonntag beendeten Bundesparteitags der SPD. Söder warnte die Sozialdemokraten am Montag davor, die Koalition ins »Siechtum« zu führen. Was nicht gehe in den nächsten zwei Jahren, seien »so Schwarze-Peter-Spiele oder Rotes-Linien-Hopping«, erklärte er. Natürlich könne man über Dinge sprechen, die über den Koalitionsvertrag hinausgingen. Einen Anspruch auf Realisierung gebe es allerdings nicht. Forderungen der SPD nach einer Abschaffung der Schuldenbremse, einem höheren Mindestlohn sowie einer erneuten Verhandlung des Bundeshaushalts erteilte Söder eine Absage.

Die moderate Neuausrichtung der Partei bezeichnete er als »Linksruck«. Das neue Gesellschaftsbild der SPD ziele »offenkundig auf eine neue geistige Union mit der Linkspartei«. Der CSU-Mann bezweifelte, dass der neue SPD-Kurs die Chancen für eine Koalition mit Linken und Grünen wahrscheinlicher mache. Er könne sich kaum vorstellen, dass die Grünen »richtig erfreut« seien über das, was die SPD beschlossen habe, und fabulierte: »Ich glaube nicht, dass die Deutschen Sozialismus wollen.«

Von Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen kam eine prompte Retourkutsche. Mit seiner Absage an den »Nationalen Bildungsrat« habe Söder selbst den Koalitionsvertrag von Union und SPD gebrochen. »Soviel zum Thema: Verträge müssen eingehalten werden«, sagte die frühere Vize-SPD-Vorsitzende am Montag in München. Vor knapp zwei Wochen hatte Söder erklärt, dass Bayern den »Nationalen Bildungsrat« verlässt. Daraufhin hatte auch Baden-Württemberg seinen Austritt aus dem Gremium erklärt, welches SPD und Union im aktuellen Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Kohnen verteidigte zudem die neuen Forderungen der SPD, etwa nach einem Mindestlohn von zwölf Euro. Einen Linksschwenk könne sie darin nicht erkennen.

Die CDU bemühte sich unterdessen weiter, die inhaltlichen Debatten in der SPD mit küchenpsychologischen Deutungen zu diskreditieren. Auf dem kleinen Parteitag der CDU Sachsen-Anhalt hatte der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz am Samstag gespottet, die SPD sei »in der letzten suizidalen Phase ihrer Existenz als Volkspartei«, und von einer »Selbsthilfegruppe Kevin Kühnert« gesprochen. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Sonntag. Der Koalitionsvertrag werde nicht nachverhandelt, für »Selbstbeschäftigungsmaßnahmen« stehe die Union nicht zur Verfügung.

Reden will man mit der neuen SPD-Führung auf seiten der Union aber schon. Bei einer Telefonkonferenz am Sonntag nachmittag von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Söder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und weiteren Vertretern der Unionsspitze wurde ein Koalitionsausschuss noch vor Weihnachten für wichtig erachtet. Es habe bereits am Freitag ein Telefonat von Kramp-Karrenbauer mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gegeben, es sei ein gutes Gespräch gewesen.

Bei der Union gebe es eine Unsicherheit, hieß es weiter, mit wem man bei der SPD reden müsse, wenn es um Themen der großen Koalition gehe – der Fraktion oder den Parteichefs. Spiegel online spekulierte am Montag, Esken beanspruche die Verhandlungsführerschaft für die Parteispitze, und verwies zur Begründung auf eine Wortmeldung Eskens bei Twitter. Zur Frage, wer Ansprechpartner der Union sei, hatte sie getwittert: »Tipp: Der Koa-Vertrag wurde zwischen den Parteien geschlossen.« Dies sei ein Affront gegenüber dem SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Esken und Walter-Borjans interpretierten den Parteitag am Sonntag als Signal für innerparteiliche Solidarität. Die SPD-Linke Hilde Mattheis, die selbst für den Parteivorsitz kandidiert hatte, sieht das anders. »Der Parteitag bereinigt die Konflikte nicht, sondern nimmt sie in die neue Zeit mit«, sagte sie den Zeitungen der »Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft«. Es habe eine »neue linke Idee« gegeben, die hätte gestärkt werden müssen. Statt dessen sei die neue Parteiführung zu sehr auf die Gegenseite eingegangen. Mattheis äußerte die Befürchtung, Juso-Chef Kevin Kühnert werde als Parteivize zu kompromissbereit sein: »Man kann nicht im Establishment sitzen und gleichzeitig linker Impulsgeber sein.«

Die Junge Union (JU) profiliert sich unterdessen weiter als stramm rechtes Gegenstück zu den Jusos. Bei ihrem Deutschlandrat in Landshut lehnte die CDU-Nachwuchsorganisation sämtliche SPD-Forderungen ab und forderte die Union dazu auf, »selbstbewusster eigene Akzente zu setzen«. Etwa mit einer »Agenda für die Fleißigen«, einem »handlungsfähigen Staat« und einem »Turbo für das Planungsrecht«.