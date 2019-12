Andreas Köhler/ZDF Robbie Picard ist von sich und seiner Pro-Ölsand-Kampagne überzeugt: »Dark Eden«

Re: Notstand in der Kita

Italiens Erzieher sollen helfen

Francesco Salafica ist sehr glücklich, dass er endlich seine Arbeit machen kann: Der 36jährige Süditaliener ist angekommen an seinem Arbeitsplatz. In einer Kita in Stuttgart arbeitet er nun, weit weg von der Heimat. Auch Meryem Jalilli Idrisse ist jetzt ganz in ihrem Element. Die 32 Jahre alte Pädagogin aus Bologna betreut Kinder in Stuttgart-Vaihingen. So funktioniert das von Berlin beherrschte Reich, das alles in der Peripherie absaugt. Eine individuell schöne, europäisch gesehen überaus problematische Entwicklung.

Arte, 19.40 Uhr

Der Vorkoster

Was macht Aufläufe so beliebt?

Tja, was nur? Weil man gerade in der studentischen Gastronomie jeden Scheiß reinmischen kann. Ei und Sahne drüber – oder die vegane Variante – und fertig! Und wenn das Hack schon Blasen wirft und die Tomaten schimmeln, egal, sieht ja keiner. Und schmecken tun die Leute eh nichts mehr. Musste ja auch mal gesagt werden, danke und nichts für ungut!

WDR, 21.00 Uhr

Dark Eden

Fort McMurray mit seinen gigantischen Ölsandvorkommen gilt als das weltgrößte Frackingterrain und die am schnellsten wachsende Stadt Nordamerikas. Regisseurin Jasmin Herold lebte und recherchierte zwei Jahre dort. Auch Markus und Olga aus Norddeutschland zog es in Kanadas Norden. Das Paar gibt Einblicke in ihr Leben wie der afrikanische Putzmann Barnabas und der kanadische Fracking-Anhänger Robbie. Nach glaubhaften Berichten verwandeln sich weite Teile Kanadas immer mehr in Mondlandschaften. Aber Hauptsache, man kommt noch mit dem Auto durch. D/CDN 2019.

3sat, 22.25 Uhr

Der letzte Zug von Gun Hill

Die indianische Frau des US-Marshals Matt Morgan wurde vergewaltigt und ermordet. Morgan nimmt die Suche nach den Tätern auf und wird bei seinem alten Weggefährten Craig fündig. Dessen Sohn und ein Komplize sind für den Tod verantwortlich. Seine Versuche, die beiden Täter zu verhaften und vor Gericht zu stellen, werden von Craig und dessen Schergen in blutigen Auseinandersetzungen vereitelt. Archaisch, auch landschaftlich. Mit Kirk Douglas und Anthony Quinn. Regie: John Sturges. USA 1959.

Tele 5, 22.35 Uhr