Wenn’s ums Ganze geht

Morgenstern/Deutsche Fotothek/picture alliance An seinen Kompositionen kam kein DDR-Bürger vorbei: Hans Naumilkat (mit Ehefrau Ilse)

Zu tiefsten DDR-Zeiten hat der Dramatiker Peter Hacks weise Worte zur Rolle des Staates bei der Menschenerziehung formuliert. Für ihn sei es wohltuend gewesen, den Staat nah zu erleben: Vom staatlichen Kindergarten bis zum staatlichen Abendprogramm im Fernsehen, auf der Bühne und im Musiktheater wäre der Mensch des Sozialismus umfassend eingebunden gewesen in die progressiven Maßnahmen einer planmäßigen Sozial- und Bildungspolitik. Ohne Vernunftstaat, so der Hintergedanke von Hacks, keine vernunftgemäße Ordnung im Sinne der Höherentwicklung des Menschengeschlechts.

Daher kam auch kein gelernter DDR-Bürger an den Kompositionen von Hans Naumilkat vorbei. Der am 9. Dezember 1919 in Schönebeck (Elbe) geborene Musikerzieher war nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst Leiter der Abteilung Volksmusik und der Kinderchöre beim Berliner Rundfunk. Später arbeitete er als Musiklehrer und wurde 1966 zum Professor ernannt. Zwischen 1968 und 1974 leitete er das Ensemble »Etkar André« an der Erweiterten Oberschule »Georg Friedrich Händel« in Berlin und wirkte danach als Musikprofessor an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/Mühlhausen. Naumilkat starb am 13. Februar 1994 in Berlin.

Eigentliche Berühmtheit erlangten vor allem drei Liederwerke von Naumilkat. Wer die staatlichen Kindergärten der DDR besuchte, kannte als erstes das »Bummi-Lied« (Text: Ursula Werner-Böhnke) mit der Anfangsstrophe: »Kam ein kleiner Teddybär / aus dem Spielzeuglande her / und sein Fell war wuschelweich / alle Kinder rufen gleich: / Bummi, Bummi…« Der Titel bezog sich auf die gleichnamige Kinderzeitschrift. Ab 1968 wurde das Lied auch in das Repertoire der ersten Klasse des Musikunterrichts an den Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschulen aufgenommen.

Wer das staatliches Weihnachtsfest vorbereitete, konnte nicht umhin, folgende Weise von Naumilkat zu singen: »Vorfreude, schönste Freude« (Text: Erika Engel-Wojahn). Die Struktur des Liedes folgt den Adventsabläufen und illustriert tatsächlich die gesteigerte Vorfreude auf den 24. Dezember und die anschließenden Feiertage. Das Lied erschien erstmals 1970 in der Version des Rundfunk-Kinderchors Leipzig auf der Weihnachts-LP »Bald nun ist Weihnachtszeit« und strafte mit Sicherheit all diejenigen Lügen, die behaupten wollten, ein staatliches Weihnachtsfest hätte es nie gegeben oder nie geben können.

Das wohl bekannteste Werk Naumilkats ist allerdings das Lied »Unsere Heimat« (Text: Herbert Keller) aus dem Jahre 1951. Ursprünglich für Pioniere und Mitglieder der Freien Deutschen Jugend (FDJ) konzipiert, entwickelte sich dieses einstrophige Vokalstück zu einer Art Staatshymne des sozialistischen Aufbaus. Und das zu Recht: Im Gegensatz zu martialischer Bombaststruktur und agitatorischer Direktansprache findet sich hier in Getragenheit und Solidität der Melodieführung ein einfacher Verweis auf die Dinge, um die es als Ganzes in der menschlichen Gesellschaft zu gehen hat: Gesellschaft, Natur und ihre Verteidigung. »Unsere Heimat« ist ein Kommentar zu Ernst Blochs »Prinzip Hoffnung«, um die Heimat zu erwirken, die der Hoffnungsphilosophie in Verbindung mit dem dialektischen Materialismus (siehe: Verteidigung) als Ergebnis vorschwebt. Also eine Aufforderung, verantwortungsvoll mit Gesellschaftskonzeption, menschlichen und natürlichen Ressourcen umzugehen.

Als die Soulsängerin Angelika Weiz 1989 eine erweiterte, kritische Version von »Unsere Heimat« vorstellte, entsprach diese durchaus der damaligen Stimmung, Gewissheiten von einst einem Selbstbefragungsprozess zu unterziehen. Man muss allerdings betonen, dass die Liedvariante von Weiz nicht als simpler Kontrapunkt gemeint war, da die darin gestellten Fragen ein Reformbedürfnis in der DDR artikulierten und nicht deren Abschaffung implizierte.