Blaues Löschkommando

Hannibal Hanschke/REUTERS Unterwanderung erfolgreich? Die AfD hat schon längere Zeit die Feuerwehren im Blick

Hasskommentare, Drohmails, Attacken von der AfD und aus den eigenen Reihen: All das musste der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Hartmut Ziebs, aushalten, nachdem er öffentlich vor »rechtsnationaler« Unterwanderung der Feuerwehren gewarnt hatte. Inzwischen ermittelt deshalb der Staatsschutz. Jetzt hat ein Teil des Präsidiums sogar den Rückzug des Präsidenten verkündet. Doch offenbar gab es weder eine Abwahl noch einen Rücktritt, wie eine Stellungnahme des Verbandes der Feuerwehr (VdF) Nordrhein-Westfalen (VdF NRW) nahelegt.

Das Feuerwehrmagazin hatte am Freitag zunächst verkündet, der Präsidialrat habe soeben »einstimmig« die Einberufung einer Delegiertenversammlung im April beschlossen, um »das Präsidentenamt neu zu besetzen«. Ziebs wolle bei der Neuwahl nicht antreten. Auch die Vizepräsidenten, die das Verfahren angeleiert hatten, wollten sich einer Bestätigung für die restliche Amtszeit bis 2021 stellen. Drohungen gegen Ziebs verurteilten sie »ebenso scharf, wie Verunglimpfungen von Vizepräsidenten in sozialen Netzwerken«.

Kurz darauf teilte Ziebs’ Heimatverband in NRW Gegenteiliges mit: »Da der Präsident bis 2021 gewählt wurde und nicht zurückgetreten ist, befindet er sich nach wie vor im Amt«, heißt es darin. Ohne Abwahl sei eine Neuwahl »rechtswidrig«. Man werde dagegen vorgehen. Meldungen und Presseartikel, in denen Ziebs’ Rücktritt verkündet wird, seien daher falsch. Der NRW-Feuerwehrchef Jan Heinisch bezeichnete den Streit als »Schlammschlacht«. Auslöser dafür sei »nicht das Agieren des Präsidenten, sondern ausschließlich das der Vizepräsidenten, die nach wie vor jede sachliche Debatte über angebliche Verfehlungen verweigern«.

Anfang November hatten fünf von sieben Vizepräsidenten ihrem Chef das Vertrauen entzogen (jW berichtete). Ziebs sah den Grund in seiner AfD-kritischen Haltung. Mehrfach hatte er vor der Gefahr von rechts außen gewarnt. Die AfD versuche »sehr geschickt«, Vereine wie die Feuerwehr zu unterwandern, hatte er Anfang September der Lausitzer Rundschau gesagt. Daraufhin sei ihm aus den eigenen Reihen vorgeworfen worden, politisch nicht neutral zu sein. Auch als er eine neue Bundesgeschäftsführerin mit türkischen Wurzeln eingestellt hatte, habe es massiven Widerstand gegeben. Seine Gegner bestreiten den Zusammenhang und betonen, sie seien ganz allgemein mit seinem Führungsstil nicht einverstanden. Verbindungen zu Rechten gebe es nicht.

Dass die AfD in den Parlamenten reihenweise Anträge für die Feuerwehren stellt, ist nachzulesen. Auch Reden schwingt sie gern in deren Kreis. Kürzlich etwa trat der AfD-Vize im Westerwald, Justin Cedric Salka, vor der örtlichen Jugendfeuerwehr auf und versicherte: »Wir stehen hinter euch.« Das Ziel, Vereine gezielt zu unterwandern, erklärte die Partei bereits 2017 in einem öffentlich gewordenen internen Strategiepapier, das jW vorliegt. Der Kontakt zu zivilen Verbänden müsse, heißt es darin, »als Chance gesehen werden, vor Ort bei Demonstrationen und Aktionen Präsenz zu zeigen«. Und: »AfD-Mitglieder müssen ermutigt werden, in Vereinen mitzuwirken oder ihre Mitgliedschaft diskret, aber bewusst für die AfD zu nutzen«.

Auch im Streit um Ziebs mischt die AfD lautstark mit. Deren Verband im Ennepe-Ruhr-Kreis verbreitete Mitte November in »sozialen Netzwerken« die Lüge, Ziebs verlange Berufsverbot für AfD-Mitglieder. Die Bundes-AfD legte nach: Es sei »gut so«, dass die Vizepräsidenten dem »Anti-AfD-Chef die Abfuhr erteilt« hätten. Auch in Rheinland-Pfalz macht sich die AfD besonders stark für den VdF, vor allem, wenn es um Fördergelder geht. Der Chef des dortigen Landesverbands ist einer der Vizepräsidenten, der Ziebs loswerden will. In NRW verschickte die AfD kurz nach der ersten Rücktrittsforderung gezielt Parteizeitungen und Werbeschreiben an Mitglieder der Feuerwehren.