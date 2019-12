1.000mal Solidarität

Karla Niesch

Am Sonnabend trafen sich Mitglieder der Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) zur Delegiertenversammlung im Stadtteil Mitte. Bestimmendes Thema war der Entzug der Gemeinnützigkeit der VVN-BdA-Bundesvereinigung durch das Berliner Finanzamt im November (jW berichtete). Während des Treffens machte die Nachricht vom 1.000. Neueintritt in den Verband innerhalb von drei Wochen die Runde. Hauptaufgabe des Berliner Landesverbandes im Jahr 2020 ist die Vorbereitung der antifaschistischen Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung am 8. und dem des Sieges am 9. Mai. Gewählt wurde auch ein neuer Vorstand. (jW)