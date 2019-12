Der Mann mit dem Besen

ADN Zentralbild/dpa - Bildarchiv/picture alliance Auf zur »Säuberung« der Partei vom Marxismus – Gregor Gysi wird am 9. Dezember 1989 in der Berliner Dynamo-Sporthalle sein Arbeitsgerät überreicht

Am späten Nachmittag des 3. Dezember 1989 konstituierte sich im Gebäude des Zentralkomitees der SED am Werderschen Markt in Berlin ein »Arbeitsausschuss«. Eben waren das Politbüro und das Zentralkomitee zurückgetreten und in vollständiger Konfusion aus­einandergelaufen. Der Arbeitsausschuss bestand aus den 15 Ersten Sekretären der Bezirksleitungen der SED (alle waren neu in dieser Funktion) und zwölf weiteren Genossinnen und Genossen. Er sollte den noch von der zurückgetretenen Parteiführung einberufenen außerordentlichen Parteitag vorbereiten und die Partei vorläufig führen. Unwichtig war das nicht: Obwohl die Volkskammer am 1. Dezember den Führungsanspruch der SED aus der Verfassung der DDR gestrichen hatte, war die weitere Entwicklung der Partei, die in wenigen Wochen rund 600.000 ihrer im Sommer 1989 noch 2,3 Millionen Mitglieder durch Austritt verloren hatte, weiterhin von wesentlicher Bedeutung für den Gang der Dinge im Land.

Alte Bekannte

Von einigen Mitgliedern des Ausschusses lässt sich bis heute nicht genau sagen, wer sie für dieses Gremium nominiert hatte. Unter ihnen waren der ehemalige Chef der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit, Markus Wolf, Dieter Klein und Michael Brie von der Humboldt-Universität, der Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer und Lothar Bisky, Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen. Das späterhin prominenteste Mitglied des Ausschusses war der nur ein paar Wochen zuvor in der Öffentlichkeit noch gänzlich unbekannte Berliner Rechtsanwalt Gregor Gysi.

Die Mehrzahl der Ausschussmitglieder (Wolf: »eine bunt zusammengesetzte Truppe von Bekannten«) gehörte zu einem losen Netzwerk, dessen Konturen und politische Ziele auch dreißig Jahre nach den Ereignissen noch nicht zufriedenstellend erforscht sind. Sicher ist, dass dieser Kreis im Laufe des November 1989 vor dem Hintergrund einer Tag für Tag weiter eskalierten Medienkampagne gegen »Machtmissbrauch«, »Korruption« und »Privilegien« der SED-Spitze, in deren Mittelpunkt die hysterische Berichterstattung über die als Schlaraffenland geschilderte Politbürosiedlung in Wandlitz stand, mit wachsendem Nachdruck – und, wie man annehmen kann, ermuntert und unterstützt durch sowjetische »Kanäle« in der DDR – an der Ablösung des erst im Oktober ins Amt gekommenen SED-Generalsekretärs Egon Krenz gearbeitet hatte.

Diese Fraktion stützte sich insbesondere auf Verbindungen in die Berliner Kultur- und Medienszene, die Akademie der Wissenschaften, die Hochschulen der Hauptstadt und einzelne Funktionäre der SED-Bezirksleitungen in Berlin, Potsdam und Dresden. Die Demonstration der »Berliner Parteibasis« vor dem Haus am Werderschen Markt, mit der am frühen Nachmittag des 3. Dezember das Zentralkomitee in Aufregung versetzt wurde, war aus dem Umfeld dieser Fraktion organisiert worden. Am 30. November hatte sie sich im Werk für Fernsehelektronik (WF) in Berlin-Oberschöneweide auf Initiative der SED-Kreisleitung an der Humboldt-Universität auch formal konstituiert. In der »Plattform WF«, die am nächsten Tag über den Rundfunk verbreitet wurde, hieß es: »Der Parteiführung und dem sie stützenden Apparat entziehen wir unser Vertrauen, die jetzige Regierung (Modrow, jW) stützen wir. Die Rettung der Partei liegt in ihrer kompromisslosen Erneuerung, die einer faktischen Neugründung gleichkäme.«

Intelligenzfraktion übernimmt

Was hatte diese Gruppe gegen Krenz, der auf diese offene Fraktionsbildung mit seinem Rücktritt reagierte? Auch Krenz war als »Reformer« angetreten, hatte dabei aber eben doch auf der staatlichen Souveränität und dem sozialistischen Charakter der DDR bestanden. Das tat die große Mehrheit der Mitglieder des Arbeitsausschusses nicht. Sie standen damit durchaus für eine Bewegung, die zwar nicht die Mehrheit der Arbeiterklasse oder der Partei, wohl aber der Intelligenzschicht der DDR erfasst hatte: Ende Oktober 1989 hatte die Abteilung Parteiorgane des ZK der SED das Politbüro darüber informiert, dass in Grundorganisationen der SED mit einem hohen Anteil an »Intelligenzberufen« zunehmend Ansichten vertreten würden, die von denen des »Neuen Forums« nicht mehr zu unterscheiden wären. Über Biskys Hochschule in Potsdam hieß es, dass hier »parteiliche Positionen« bereits »völlig verlassen« worden seien.

Obwohl die Leitung des Arbeitsausschusses beim Erfurter Bezirkschef Herbert Kroker lag, trat Gregor Gysi bald immer stärker in den Vordergrund. Ihm war am 3. Dezember die Leitung der Untersuchungskommission zur Aufdeckung von »Machtmissbrauch und Korruption« übertragen worden – in dieser Situation, in der es, wie viele SED-Mitglieder unter dem Eindruck der Medienkampagne denken mochten, vor allem auf die »Säuberung« der Partei anzukommen schien, vermutlich der wichtigste Posten.

Bei den Beratungen des Ausschusses traten zwei Gruppen hervor. Die eine, für die vor allem Berghofer und Brie sprachen, wollte die Auflösung der Partei. Die andere, zu der Gysi gehörte, plädierte für ihre Umwandlung in eine pluralistische Reformpartei auf der Grundlage der Konzeption des »demokratischen Sozialismus«. Die immerhin denkbare dritte Option – eine Erneuerung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des bisherigen revolutionär-sozialistischen Selbstverständnisses der SED – scheint gar nicht erörtert worden zu sein.

Der Ausschuss arbeitete bis zum 8. Dezember, als der außerordentliche Parteitag in der Dynamo-Sporthalle in Berlin-Weißensee zusammentrat. Zwei Tagungsrunden – am 8./9. und am 16./17. Dezember – waren vorgesehen. Die »Lage im Lande und in unserer Partei« habe den Arbeitsausschuss zur vorfristigen Einberufung des Parteitages veranlasst, begrüßte Kroker die 2.750 Delegierten. »Lebensnotwendig« sei nun, bereits am ersten Beratungstag »handlungsfähige Leitungsgremien« zu wählen. Nur so könne man die »Krise des administrativ-zentralistischen Sozialismus« überwinden. Es gehe außerdem um ein neues Selbstverständnis – nämlich um die Formierung einer »modernen Partei des demokratischen Sozialismus« (das Grundsatzreferat dazu hielt Gysi). Hier zeigte sich das die weitere Parteitagsregie kennzeichnende Bestreben, unter allen Umständen vor einer ausführlichen inhaltlichen Debatte eine Führung zu installieren und die Debatte selbst ausschließlich vom Boden des »demokratischen Sozialismus« aus zu führen.

Und das klappte auch. Ausschlaggebend dafür war die in der geschlossenen Sitzung in der Nacht zum 9. Dezember erfolgte Intervention des Ministerpräsidenten Hans Modrow – in einer Situation, in der, so Modrow später, »der Saal zu explodieren und sich alles aufzulösen drohte«. Es hatte sich in den Stunden zuvor gezeigt, dass viele Delegierte eben doch nicht sofort und ohne jede Diskussion die »Reformer« an die Spitze der Partei wählen und einige die Partei auch auflösen wollten. Modrow rief den Delegierten zu, dass die DDR nicht mehr regiert werden könne, wenn ihm keine Partei zur Seite stehe; und »dann tragen wir alle die Verantwortung dafür, wenn dieses Land untergeht«. Es dürfe jetzt nicht an der »Konsequenz und Entschlossenheit« fehlen, »einen Vorstand zu wählen«. Der Appell trug Früchte: Gysi wurde kurz danach mit 95,3 Prozent der Stimmen zum Vorsitzenden gewählt, die Auflösung der nunmehr den Namen Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Partei des demokratischen Sozialismus tragenden Organisation mit großer Mehrheit abgelehnt. Gysi ließ sich keine Blumen, sondern einen Besen überreichen: Ein Zeichen dafür, wo die neue Parteiführung ihre Gegner sah.

Selbstdemontage

Zustandekommen und Ablauf des letzten SED-Parteitages stützen die These, dass das Ende dieser Partei vor allem eine Selbstdemontage war. Sie ist von keiner »Bürgerbewegung« überwältigt oder gar zerstört worden. Die Beseitigung der vorläufig letzten kommunistischen Massenpartei auf deutschem Boden war das Werk einer mehr oder weniger klar konturierten Fraktion innerhalb der Partei, von der sich nicht genau sagen lässt, ob sie im Herbst 1989 spontan zusammenfand oder vorher schon da war.

Die erste Bedingung des Erfolges dieser Fraktion war die Enthauptung der Partei durch den Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee am 3. Dezember 1989, die zweite eine in der gesellschaftlichen und politischen Krise vollkommen desorientierte, zur Passivität erzogene Parteibasis, die von dem Augenblick an, in dem sich die »demokratischen Sozialisten« an der Parteispitze etabliert hatten, deren Sprachregelungen und Entscheidungen in der gleichen Weise hinnahm, wie sie das vorher getan hatte – wenn sie sich nicht, was schließlich für die große Mehrheit der SED-Mitglieder galt, irgendwann in den ersten Monaten des Jahres 1990 aus der gründlich »erneuerten« Partei verabschiedete.