Rainer Werner Fassbinder Foundation/ZDF Effi Briest (Hanna Schygulla) ist gefangen in einer lieblosen Ehe und empfänglich für die Avancen des Majors Crampas (Ulli Lommel)

Aus dem Teatro alla Scala, Mailand: Tosca

Eine Oper von Giacomo Puccini ist immer schön, sogar im Fernsehen. Die diesjährige Saisoneröffnung an der Mailänder Scala verspricht ein Erlebnis der Extraklasse: Die russische Diva Anna Netrebko in »Tosca«. Uraufgeführt 1900 in Rom geht es um eine Sängerin, die einzig für ihre künstlerischen Ideale lebt und an einer grausamen Wirklichkeit scheitert. Das kann nun der Netrebko bestimmt nicht passieren, die deshalb von echten Kennern nicht so geschätzt wird – aber was soll’s: Ziehen wir’s uns rein! I/D 2019.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Fontane. Effi Briest

Mit 17 Jahren wird Effi Briest, Tochter preußischer Großbürger, von ihren Eltern in die Ehe mit Baron Innstetten gezwungen. Sie muss mit ihm in die Provinz ziehen und leidet sehr unter der Abgeschiedenheit. Schwanger und von Innstetten zunehmend allein gelassen, lässt sich Effi auf eine Affäre mit dem ebenfalls verheirateten Major Crampas ein. D 1974. Regie: Rainer Werner Fassbinder.

3sat, Sa., 20.15 Uhr

Friedensgespräche – Die Oslo-Tagebücher

Vor 25 Jahren, am 10. Dezember 1994, erhielten Israels Ministerpräsident Yitzchak Rabin, sein Außenminister Schimon Peres und PLO-Chef Jassir Arafat in Oslo den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen um den israelisch-palästinensischen Friedensprozess. In Oslo hatte man sich in geheimen Friedensverhandlungen angenähert. Alles schien möglich. Der Film erzählt, wie es dazu kam.

RBB, So., 22.20 Uhr

Gundermann-Revier

Gerhard Gundermann – Baggerfahrer, Rockpoet, Stimme des Ostens, kurzum ein außergewöhnlicher Mensch mit außerordentlicher Biographie voller Ecken und Kanten, für die das Lausitzer Revier und Hoyerswerda den Hintergrund bilden. Der Film geht auf die Suche nach dem, was dieses Leben ausmachte. Eine Lehrerin, seine ersten Wegbegleiter aus der Brigade Feuerstein, sein Tontechniker und Mitarbeiter erinnern sich. Und der Bürgerchor Hoyerswerda singt Gundermann-Lieder. Freuen wir uns.

MDR, So., 23.10 Uhr