Der magische Mehrwert

Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/VG Bild-Kunst »Wenn ich nur einmal einen rechten Entschluss fassen könnte, gesund zu werden!! Valere aude!« (Lichtenberg), 7. März 1993, Aquarell und Tusche auf Papier

Der Schriftsteller Günter Grass hat in den 60er Jahren um den Künstler Horst Janssen (1929–1995) geworben, damit dieser seinen Roman »Die Blechtrommel« illustriere. Janssen verweigerte sich mit anerkennenden Worten: »Ich bin zu dem Schluss gekommen: Das Projekt ist zu groß für mich. Meiner Vorstellung nach sollte es nicht irgendwie 08-15 werden. … in meiner pingeligen Art wäre das mindestens 1 Jahr Arbeit + dazu bin ich noch nicht imstande.« Gleichwohl hat Janssen Grass mehrfach in seiner »pingeligen« und dennoch leichthändig wirkenden Art gezeichnet. Ein spätes Portrait von 1993 schmückt nun den vierten Band des Periodikums Freipass. Forum für Literatur, Bildende Kunst und Politik, das von der Günter-und-Ute-Grass-Stiftung finanziert wird. Neben Aufsätzen zur Grass-Rezeption widmet sich der Band dem Rechtspopulismus und der Reaktionen verschiedener Autoren auf diesen. Doch die ersten drei Texte untersuchen das Verhältnis von Grass und Janssen, beides gleichermaßen eitle Zeichner und Autoren.

Janssen sind momentan gleich zwei Ausstellungen in Berlin gewidmet: die seit gestern geöffnete Schau »Lebenskleckse – Todeszeichen« in der »Sammlung Scharf-Gerstenberg« (bis 3. Mai) und »Horst Janssen zum 90. Geburtstag« in der Galerie Brockstedt in Berlin (noch bis 20. Dezember). Neben den vielen und deftigen Akten, die das feine und prüde Publikum verstörten, war sein stärkstes Sujet die eigene vom hartnäckigen Alkoholkonsum geformte Visage. Seine inneren Höllenqualen hielt er in dem Zyklus »Paranoia« fest. Janssens Strich ist immer von größter Zartheit, ziseliert, regelrecht tastend und von sanfter Farbgebung. Die Brüchigkeit des Lebens, die Vergänglichkeit ist in allen seinen Bildern spürbar, auch dort, wo männlicher und weiblicher Körper mittels aller verfügbaren Extremitäten ineinander verkeilt sind.

Manfred Bissingers berührender Text »Mit Engelszungen« im aktuellen Freipass-Band, gibt einen liebevollen Einblick in den Tagesablauf des Künstlers. Der Journalist absolvierte über längere Zeit ein morgendliches Besuchsritual bei Janssen, dessen Tage bereits um vier oder fünf Uhr morgens begannen. Wenn Bissinger mit Brötchen und Schweinebraten gegen neun Uhr bei Janssen auftauchte, hatte dieser bereits vier Stunden ausschließlich bei Zigaretten und Kaffee gearbeitet. Der morgendliche Imbiss war dann die passende Gelegenheit, das erste Glas Weißwein oder Champagner zu sich zu nehmen und den Besucher zu bespaßen. Janssen verfügte über eine schillernde Sprachgewalt und das Vermögen, gezielt und treffsicher gegen ungeliebte (Zeit-) Geister auszuteilen. Er fügte seinen Bildern in charakteristischer Handschrift manchmal ganze Sätze hinzu, nie glatt, sondern immer mit einer spontanen Geste ausgestattet, die auf Janssens Gemütszustand schließen lässt. Seine Kunst ist energetisch, autobiografisch, unverstellt und schamlos, sie schmückte mehrfach LP-Cover von Franz-Josef Degenhardt. Die Morbidität seiner Blätter entsprang der tiefen Überzeugung, dass Zeichnen nichts anderes heißt als Sterben zu lernen. Wenn der Alkoholpegel stimmte, die Zigarette im Mundwinkel vor sich hin qualmte, um zuletzt im Kaffeebecher ertränkt und gegen eine neue ausgetauscht zu werden, dann flitzte der Zeichenstift nur so über das Papier. Aus scheinbar planlos hingeworfenen Linien entstanden allmählich genaue Gesichtslandschaften, die zwar höchst realistisch zu nennen nicht falsch wäre, die aber mit einem magischen Mehrwert, einer leicht surrealen Note, ausgestattet sind. Janssen war im höchsten Maße eitel und verletzlich, seine wütenden Wortkaskaden hatten es in sich, doch zugleich war er zu zärtlichsten Liebessäuseleien fähig.

Er hat sich in seiner drallen Körperlichkeit gerne ungeschönt selbst ins Bild gesetzt.In einem grandiosen Hochformat (»heute vorgelegt - gezeichnet im Skelettjahr 85«; 146 x 54 cm, Bleistift, Gouache a. Papier), dessen Ursprungsblatt der schwunghaften Zeichengestik zu wenig Raum bot und Janssen zum Ankleben eines weiteren Papiers zwang, erinnert er mit seiner Leibesfülle und dem legendären Morgenmantel an Honoré de Balzac, dessen Hang zur realistischen Schilderung trotz aller Schnörkel auch bei Janssen spürbar ist. Jenseits der Menschendarstellung beweist er eine ebenso empathische Nähe zu Landschaft und Natur, in die er nach seinem Motto »Fressen der Welt mit den Augen« geradezu eintauchen konnte. Dass er dies sogar noch konnte, nachdem er sich bei einem Unfall die Augen mit Säure verätzt hatte, und lange Zeit auf die Schilderung von Landschaft durch seine Freundin Heidrun Bobeth angewiesen war, ist in der Serie »Bobethanien« eindrucksvoll belegt. Die Dramen des Himmel- und Wolkentheaters, das die nordische Landschaft so prägt, hat er in höchster Perfektion auf Papier gebannt.

Apropos Papier. Wie Jutta Moster-Hoos, die Leiterin des Horst-Janssen-Museums, in Freipass darlegt, darf das Werk Janssens aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit des Materials nur temporär und nicht in Dauerausstellungen gezeigt werden. Vielleicht ist dies auch eine Erklärung dafür, dass Janssen lange nicht so kanonisiert ist, wie es ihm gebührt. Ein Grund mehr, sich beide Berliner Ausstellungen nicht entgehen zu lassen.