ARD / 1958 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Gezwungen zu kooperieren: »Flucht in Ketten«

Die Notregierung – ­Ungeliebte Koalition

Gucken wir mal auf die ungeliebte große Koalition. Einem Filmteam gelang es, führende Politiker zu begleiten und zu interviewen. Und es hat mit Kritikern aus den eigenen und gegnerischen Reihen gesprochen, etwa mit Robert Habeck, Hans-Georg Maaßen, Kevin Kühnert, Rezo und mit einer 17jährigen Schülerin. Klingt nach harter, langer Recherche. Der preisgekrönte Autor Stephan Lamby hat im Winter 2017/18 für die ARD bereits die Dokumentation »Im Labyrinth der Macht – Chronik einer Regierungsbildung« gedreht. D 2019.

Das Erste, 20.15 Uhr

Flucht in Ketten

Wer es klassisch und künstlerisch mag: Noah und Joker gelingt bei einem Gefangenentransport die Flucht. Die beiden hassen einander zutiefst. Zu ihrem Unglück sind sie aneinandergekettet und müssen sich nun arrangieren, wollen sie nicht von ihren Häschern wieder hinter schwedische Gardinen geschickt werden. Der rassistische Joker muss sich seinen Vorurteilen stellen. USA 1958. Mit Sidney Poitier und Toni Curtis. Regie: Stanley Kramer.

Arte, 20.15 Uhr

Wem gehört die Lausitz?

48 Stunden im Ausnahmezustand

Das Bündnis »Ende Gelände« hatte am ersten Adventswochenende in der Lausitz demonstriert, Tagebau und Kraftwerk zwischenzeitlich lahmgelegt. Der Film zeigt, was in den letzten Tagen, in 48 Stunden, in der Lausitz geschah und versucht, dies einzuordnen.

RBB, 22.00 Uhr

GSG 9 – Terror im Visier

Die Aufgabe der Spezialeinheit GSG 9 ist es, Kriminelle unschädlich zu machen. Im Einsatz sind die Polizisten vermummt. Einem Filmteam wurde erlaubt, die Menschen hinter den Masken kennenzulernen. Wird das ein reines Propagandastück oder die GSG 9 in ihrer ganzen Problematik seziert?

Das Erste, 23.00 Uhr

Inside HVA

Ein deutscher Dienst im Kalten Krieg

Die HVA, die Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit war der weltweit agierende Auslandsgeheimdienst der DDR. Eine der effektivsten Spionageorganisationen des 20. Jahrhunderts, soviel gestehen sogar ihre Gegner zu. Genutzt hat es letztendlich leider wenig. Teil 2 am 9. Dezember.

Das Erste, 23.45 Uhr