Am nächsten Freitag: jW mit Jahreskalender!

Grafik: Thomas J. Richter Mit Illustrationen von Thomas J. Richter – unser Jahreskalender 2020

Das Nikolausgeschenk für unsere Leserinnen und Leser: Am kommenden Freitag, den 6. Dezember 2019, liegt der jungen Welt der sehr beliebte jW-Jahreskalender bei. Auch diesmal sind beide Seiten (jeweils ein halbes Jahr) vom Berliner Künstler Thomas J. Richter gestaltet, aber das Format ist mit DIN-A-3 größer als sonst! Abonnenten bekommen den Jahresweiser automatisch mit der jW zugestellt, alle anderen können versuchen, am Freitag eine Ausgabe mit Kalender am Kiosk zu ergattern.