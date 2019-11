Betont versöhnlich

Michael Kappeler/dpa Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wünscht sich mehr öffentliche Gelöbnisse von Bundeswehr-Soldaten (Berlin, 12.11.2019)

Sie fordert mehr Geld für die Rüstung, mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr, mehr öffentliche Gelöbnisse. Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zuletzt als glühende Militaristin präsentiert. Um ihr Image mit einem eher emotional und positiv besetzten Thema zu korrigieren, kommt deshalb die Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht gerade recht. Am Donnerstag befassten sich Experten in der Berliner CDU-Zentrale in einem sogenannten Werkstattgespräch mit dem Thema.

Die CDU-Chefin nutzte im Vorfeld die Gelegenheit, mal nicht über »robuste Mandate« der Bundeswehr oder ähnliches reden zu müssen. Eine Dienstpflicht könne ein Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sein, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag. »Für mich steht die Gemeinschaft innerhalb der Bevölkerung ganz vorne«, erklärte die Repräsentantin einer Politik, die Wohlhabende begünstigt und die Spaltung der Bevölkerung vorantreibt.

Allgemeine Dienstpflicht bedeutet, dass Jugendliche nach ihrer Schulzeit für ein Jahr verpflichtet werden, eine Tätigkeit in einem als gesellschaftlich relevant definierten Bereich zu übernehmen – also etwa in der Pflege oder bei der Feuerwehr. Kramp-Karrenbauer selbst, damals noch CDU-Generalsekretärin, hatte die Idee im August 2018 ins Spiel gebracht, nicht zuletzt um den konservativen Flügel der Union zu besänftigen, der noch immer an der Abschaffung der Wehrpflicht 2011 zu knabbern hat. Denn damals war die Rede davon, dass das Dienstjahr auch bei der Bundeswehr abgeleistet werden kann.

Nach dem Werkstattgespräch am Donnerstag sagten mehrere Teilnehmer laut dpa, sie hätten bewusst offengelassen, ob ein Dienstjahr verpflichtend oder freiwillig sein solle. Etliche Teilnehmer des Werkstattgesprächs unterstrichen, dass derartige Dienste, ob freiwillig oder verpflichtend, finanziell besser ausgestattet werden müssten. Kramp-Karrenbauer ließ erkennen, dass sie einem Pflichtjahr den Vorzug geben würde.

Vor allem verfassungsrechtliche Bedenken werden ins Feld geführt. Eine Dienstpflicht wäre nicht ohne Grundgesetzänderung möglich. Und die dafür nötige Zweidrittelmehrheit ist derzeit weder im Bundestag noch im Bundesrat absehbar, argumentierten Teilnehmer des Werkstattgesprächs. Auch die beiden stellvertretenden CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Armin Laschet (NRW) und Volker Bouffier (Hessen) hatten bereits erklärt, dass die Mehrheiten wohl nicht zustande kommen.

Carsten Linnemann, Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion – einer Interessenvertretung innerhalb von CDU/CSU –, stellte sich dagegen hinter die Forderung von Kramp-Karrenbauer. Er sei für das Pflichtjahr, sagte er dem Spiegel, »weil praktisches Engagement und Nähe zur Mitte der Gesellschaft der Anonymität und der sozialen Kälte entgegenwirken, aus der Abgrenzung und ›Hate Speech‹ entstehen«. FDP-Chef Christian Lindner sprach sich gegen den Vorschlag aus. Der Staat »soll Freiheit garantieren und nicht als Vormund oder Erzieher auftreten«, sagte er dpa.

»Zwangsdienste sind nach europäischem Recht verboten«, erklärte Jan Korte, Erster Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Bundestag. Die Antwort auf den Mangel an Pflegekräften könne »nicht in der Einführung eines neuen Niedriglohnsektors und der schrittweisen Rückkehr zur Wehrpflicht bestehen«. Ähnlich äußerte sich Katrin Werner, Sprecherin der Linksfraktion für bürgerschaftliches Engagement, am Donnerstag gegenüber jW. Mit ihrem Vorschlag versuche Kramp-Karrenbauer, »ihr konservatives Profil zu schärfen«. Eine Dienstpflicht bedeute »mehr Aufrüstung und einen erheblichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht von jungen Menschen«. Die CDU erhoffe sich dadurch unter anderem, den Pflegenotstand zu bekämpfen. Dazu brauche es aber »keine neuen Zwangsstrukturen, sondern bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen von Pflegekräften«.