Am ursprünglichen Ort

Martin Schutt/dpa-Zentralbild »Einprägsame Sinnbilder«: Montage der letzten Platte an der neuen Tragekonstruktion

»Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik« heißt das sieben mal 30 Meter große Wandbild des katalanischen Künstlers Josep Renau. Es entstand ab 1976 in Glasmosaiktechnik für das Kultur- und Freizeitzentrum am Moskauer Platz in Erfurt. Renau hatte als Generaldirektor der Schönen Künste der spanischen republikanischen Regierung u. a. dafür gesorgt, dass Picassos berühmtes Gemälde »Guernica« 1937 im spanischen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung zu sehen gewesen war. Nach dem Sieg Francos und seiner Verbündeten Hitler und Mussolini emigrierte Renau zunächst nach Mexiko, wo er mit David Alfaro Siqueiros zusammenarbeitete. 1958 folgte er einer Einladung der Regierung der DDR, zog nach Berlin, schuf etwa Wandbilder in Halle an der Saale (siehe jW vom 17.5.2017: kurzlink.de/renau). Die Fertigstellung seines Erfurter Mosaiks erlebte Renau nicht mehr; er starb am 11. Oktober 1982. Die Vollendung nach seinem Entwurf blieb seinen Schülern vorbehalten; es wurde 1984 fertiggestellt und an der geschwungenen Fassade des Freizeitzentrums im Wohngebiet Erfurt-Nord angebracht.

Das Mosaik aus 70.000 Glasfliesen zeigt Metaphern für die prozesshafte Gestaltung einer menschenwürdigen Umwelt. Es geht um Chaos und Ordnung, um die Dialektik von Lebendigem und Unbelebtem. Renau fand dafür Symbole wie Apfel und Kristall; abstrakte, dennoch einprägsame Sinnbilder. Die organischen und technoiden Formen lassen eine Fernsicht ebenso zum Erlebnis werden wie den Blick aus der Nähe.

Als im Jahr 2008 der Abriss des Kulturzentrums drohte, wurde das Wandbild auf Initiative von Anwohnern, ehemaligen Schülern und Wegbegleitern sowie engagierten Denkmalpflegern unter Denkmalschutz gestellt, Ende 2009 wurde es abgenommen und eingelagert. »Es ist das letzte große Werk Renaus und eines der wichtigsten Werke der Moderne«, lautete das Urteil des Landeskonservators Holger Reinhardt. Viele Jahre lang war das Schicksal des in Überseecontainern abgelegten, in Teile zersägten Wandbildes ungeklärt. Auf Betreiben eines Fördervereins, des Landesamts für Denkmalpflege und vieler Fachleute nahm sich die Stadtverwaltung Erfurt 2016 mit Unterstützung der Wüstenrot-Stiftung des Großmosaiks an.

In einem mehrjährigen Forschungsprojekt wurden die materialtechnischen Parameter der Glasfliesen, ihrer Befestigung und Beständigkeit ermittelt. Parallel wurde mit Zeitzeugen gesprochen und zur Biographie Renaus in deutschen und spanischen Archiven geforscht. Die Forschungsergebnisse sind Teil einer umfangreichen Publikation, in der auch internationale Experten zu Wort kommen. Nach seiner Restaurierung, die laut Denkmalpflege etwa 70.000 Euro gekostet hat, wurde das Werk nun auf einer neuen, geschwungenen Konstruktion am ursprünglichen Ort wieder aufgestellt. Die offizielle Einweihung soll am kommenden Dienstag stattfinden. Dann wird eines der bedeutendsten Werke der architekturbezogenen Kunst der DDR wieder der Öffentlichkeit zugänglich.

Dazu passt, dass in Neubrandenburg gerade der Erhalt mehrerer Wandgemälde von Wolfram Schubert in Angriff genommen wurde. Die Reihe der Beispiele für einen verantwortungsvollen Umgang mit Kunst aus der DDR sollte sich fortsetzen lassen.