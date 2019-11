Archive müssen vergessen können

Silas Stein/dpa Mit wenig Aufwand lässt sich viel über das Leben eines Menschen herausfinden. Davor sollen Betroffene nun besser geschützt werden

Das »Recht auf Vergessenwerden« soll seit gut fünf Jahren Menschen in der Europäischen Union die Möglichkeit geben, Einträge im Internet zur eigenen Person löschen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat nun dieses Recht für Betroffene in der Bundesrepublik gestärkt. In seinem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss vom 6. November stellt der Erste Senat des Gerichts fest, dass bei »identifizierender Berichterstattung« über Straftaten auch berücksichtigt werden muss, wie lange ein Vorfall zurückliegt. Auf Betreiber von Online- und Pressearchiven könnte damit die Pflicht zukommen, im Einzelfall ältere Beiträge vor dem Zugriff durch Suchmaschinen schützen zu müssen.

Im Pressekodex des Deutschen Presserats, der die ethischen Grundregeln für Journalisten formuliert, ist bereits der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen Berichte über Verbrechen Personen identifizieren dürfen. So stellt Absatz 3 der Richtlinie 8.1 fest: »Wenn erneut über ein zurückliegendes Strafverfahren berichtet wird, sollen im Interesse der Resozialisierung in der Regel Namensnennung und Fotoveröffentlichung des Täters unterbleiben. Das Resozialisierungsinteresse wiegt um so schwerer, je länger eine Verurteilung zurückliegt.« Der Geschäftsführer des Deutschen Presserats, Lutz Tillmanns, erklärte gegenüber jW am Donnerstag, dass infolge des BVerfG-Beschlusses eine entsprechende Anpassung des Pressekodex nicht auszuschließen sei.

Angesichts des heutigen Stands der Technik »und der Verbreitung von Informationen durch das Internet« müsse der zeitliche Kontext neu bewertet werden, heißt es im Beschluss des BVerfG. Denn früher hätte davon ausgegangen werden können, dass personenbezogene Angaben »der Öffentlichkeit nur in einem engen zeitlichen Rahmen zugänglich waren und anschließend weithin in Vergessenheit gerieten«. Im Vergleich dazu seien heute digitalisierte und ins Netz gestellte Informationen »langfristig verfügbar«; sie »bleiben unmittelbar für alle dauerhaft abrufbar«. Dabei bestehe auch die Gefahr, dass Dritte sie aus dem Kontext reißen und ihnen neue Bedeutung verleihen.

Mit seiner Entscheidung gab das BVerfG der Verfassungsbeschwerde eines Mannes statt, der 1982 rechtskräftig wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Ziel der Verfassungsbeschwerde war, dass der Betroffene heute von seiner Tat »unbelastet seine Sozialbeziehungen gestalten« wolle. Das Magazin Der Spiegel hatte damals über den Fall berichtet und den vollständigen Namen des Verurteilten genannt. Seitdem das Printarchiv im Internet frei zugänglich gemacht wurde, tauchen die Artikel bei einer Suche nach dem Namen des Betroffenen »unter den ersten Treffern« auf, wie es in einer Mitteilung des Gerichts vom Mittwoch zum Beschluss heißt.

Der Mann wurde 2002 aus der Haft entlassen. Mit einer Unterlassungsklage versuchte er danach erfolglos, seinen Familiennamen aus den Berichten entfernen zu lassen. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies die Klage 2012 mit der Begründung ab, dass das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und die Meinungsfreiheit schwerer wiegen als der Schutz der Persönlichkeit. Der BGH muss sich nun erneut damit befassen.