Präzedenzfall für Pressefreiheit

Stefan Boness/IPON John Shipton, der Vater von Julian Assange, am Mittwoch vor der Skulptur des Italieners Davide Dormino, die Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning und einen freien Stuhl darstellt

Der Anhörungssaal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestags war am Mittwoch abend bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Fraktion der Partei Die Linke hatte zu einer öffentlichen Anhörung unter dem Titel »Medien unter Beschuss. Feldzug gegen Wikileaks und investigativen Journalismus« geladen. Auf dem Podium sprachen neben dem Vater des Gründers der Enthüllungsplattform Julian Assange, John Shipton (Foto), und dem UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, unter anderem auch der Chefredakteur von Wikileaks, Kristinn Hrafnsson und Renata Ávila aus dem Anwaltsteam des Journalisten.

Shipton kam gerade von einem Besuch bei seinem Sohn und beschrieb noch einmal kurz und eindringlich die Isolation, in der Assange im Krankenhaustrakt des Hochsicherheitsgefängnisses Belmarsh in London in Präventivhaft gehalten wird. Die Strafe wegen »Verletzung der Bewährungsauflagen«, die allein dadurch zustande kam, dass der 48jährige um politisches Asyl ersuchen musste, ist seit dem 22. September abgegolten. Bis zum ersten Anhörungstermin im Auslieferungsverfahren an die USA, dem 25. Februar 2020, wird er wegen »Fluchtgefahr« jedoch weiter in Haft gehalten. Melzer hatte bereits in seinen UN-Berichten angeprangert, dass die Bedingungen, in die Assange gezwungen wurde und wird, psychische Folter darstellen. Das von den vier Staaten USA, Großbritannien, Schweden und Ecuador »kreierte kontrollierte Umfeld« in der ecuadorianischen Botschaft in London habe zu neurologisch messbaren Gesundheitsschäden geführt. Auch er warnt vor dem möglichen Tod des 48jährigen. Zum Besuch Melzers im Auswärtigen Amt am Dienstag ließ es sich die Moderatorin des Abends, die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass sich »nicht einmal Staatssekretäre« Zeit für den UN-Sondergesandten genommen hätten.

Hrafnsson empörte sich darüber, dass mittlerweile in Frage gestellt werde, ob Wikileaks Journalismus und Assange ein Journalist sei. Er empfinde es als »absurd und erschütternd«, dass dieses Absprechen einer journalistischen Tätigkeit »sich in die Köpfe der Pressevertreter einschleiche«. Die mögliche Auslieferung in die USA bezeichnete er als »schlimmste Attacke auf die Pressefreiheit in der westlichen Welt«. Auch Rechtsanwältin Ávila lenkte mit ihrem Beitrag das Augenmerk auf die dahinterliegende Problematik, als sie ihren Mandanten mit den Worten zitierte: »Es geht nicht um mich, es geht um euch.«

Medien, wie zum Beispiel der Spiegel, die ab 2010 mit Wikileaks zusammenarbeiteten und deutlich von der Arbeit der Plattform profitiert haben, hielten sich mittlerweile ebenso zurück, wie alle anderen großen Zeitungen, kritisierte Dagdelen. Sie verwies auf eine jüngere Ausgabe mit Aufmacher zum Whistleblowing – allerdings ohne Assange zu erwähnen, der es Hinweisgebern überhaupt erst möglich gemacht hatte, anonym und sicher im öffentlichen Interesse Informationen preiszugeben.