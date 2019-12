Zu viele teure Kollegen

Fredrik von Erichsen/dpa Immer wieder mit Bangen erwartet: Bericht der »Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten«

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hat in einem ersten Entwurf für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent plädiert, wie der Branchendienst Meedia mit Bezug auf medienkorrespondenz.de am Montag berichtete. Zugleich kritisierte sie die ihrer Meinung nach zu hohen Gehälter in einigen Anstalten. Diese müssten gekürzt werden.

Laut Medienkorrespondenz hat die KEF die Unternehmensberatung Kienbaum Consultants beauftragt, das Vergütungsniveau bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten zu untersuchen. Konkret in den Blick genommen wurden Jahresgrundgehalt, Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld), Nebenleistungen (etwa Firmenwagen) und die Altersversorgung.

Dabei kam heraus, dass das Gehaltsniveau bei fünf Sendern überdurchschnittlich hoch sei, nämlich beim Saarländischen Rundfunk (SR), dem Bayerischen Rundfunk (BR), dem Hessischen Rundfunk (HR), dem ZDF und dem Westdeutschen Rundfunk (WDR). Vor allem beim WDR würde laut der Untersuchung weit über dem Durchschnitt verdient. Die Gutachter konstatierten beim WDR »ein deutlich erhöhtes Gesamtvergütungsniveau«. Der SR liege nur leicht über dem Durchschnitt.

Die Gutachter haben zudem festgestellt, dass die Vergütung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern höher ausfällt als bei den Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Das Ergebnis der Erhebung sei in die Berechnung des Finanzbedarfs bei der bekanntgewordenen ersten Empfehlung der KEF mit eingeflossen. Die Anstalten hatten eine wesentlich stärkere Erhöhung gefordert. Die betroffenen Sender weisen darauf hin, die Vergütungsstrukturen seien nötig, um mit Wirtschaftsunternehmen konkurrenzfähig zu bleiben. (jW)