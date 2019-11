ECO Media/arte Wie gefährlich sind Pitbull und Co? – »Re: Höllenhund«

Heute alles nicht so erfreulich, ja sogar gefährlich. Oder nur banal, übertrieben, hysterisch? Warum kauft sich jemand einen Hund als Waffe? Denn wo Kampfhunde zubeißen, hält kein Knochen stand. Dafür sind sie jahrhundertelang eigens gezüchtet worden. Heute sind sie ein Problem, die wenigen Auffangstationen platzen aus allen Nähten, auch weil viele Halter mit der Erziehung der Hunde überfordert sind. Wird einer mal aggressiv, droht ihm die Einschläferung, es sei denn, er lässt sich umerziehen. Doch wie stehen die Chancen auf eine Resozialisierung? Damit sind wir bei den Deutschen.

Arte, 19.40 Uhr

Der Untergang

April 1945. Die letzten Stunden des »Dritten Reiches« haben endlich geschlagen. Hitler hat sich mit seinen engsten Vertrauten in der Reichskanzlei verschanzt, um sich vor der vorrückenden Roten Armee zu verstecken. Gezeichnet von den Strapazen der letzten Monate sieht der Diktator seinem Ende entgegen. Darüber einen Film, echt? Der noch dazu nicht »Befreiung« heißt, sondern »Untergang«, als sei irgend etwas Heroisches an dem Ganzen? Kein Glanzstück des verehrten Bruno Ganz. D/A/I 2004.

Kabel 1, 20.15 Uhr

Warum werfen sich ­Menschen vor den Zug?

Jedes Jahr töten sich in der BRD etwa 10.000 Menschen. Moderator Philipp Engel will herausfinden, was Menschen dazu bewegt. Er trifft Mario Dieringer. Seinen eigenen Suizidversuch hat er überlebt, seinen Partner aber hat er durch Selbsttötung verloren. Beide steckten in schweren psychischen Krisen, wie die meisten suizidalen Menschen. Darüber sollte man reden, mal sehen, in welcher Form das hier geschieht.

HR, 21.45 Uhr

In den Gräben der Geschichte

Der Schriftsteller Ernst Jünger

Keine Frage: Der 1995 verstorbene Schriftsteller und Insektenforscher Ernst Jünger zählte zu den am heftigsten debattierten Autoren Deutschlands. Die einen sahen in dem Antidemokraten Jünger der Weimarer Republik einen geistigen Wegbereiter des Nazifaschismus, andere verehren ihn als brillanten und reflektierten Zeitzeugen. Historische Aufnahmen und Interviews zeigen Lebensstationen des vielfach Ausgezeichneten. Der heute im wesentlichen vergessen ist – weil er als Künstler halt nicht so bedeutend war!

Arte, 21.50 Uhr