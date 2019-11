Verschwommene Flecken in Technicolor

2019 Twentieth Century Fox So waren sie also, die 60er, nachdem der Zweite Weltkrieg die »Speed revolution« vorbereitet hatte: Carroll Shelby (Matt Damon)

James Mangold, erratischer Filmemacher der alten New Yorker Schule, hat einmal mehr einen der letzten neoklassischen Filme gemacht. »Le Mans 66 – Gegen jede Chance« (Originaltitel: »Ford v Ferrari« ) unternimmt den Versuch einer Rettung des Rennfahrerfilmgenres. Dieses Unternehmen kann nur in den 60er Jahren spielen. Steve McQueen verkörperte den uramerikanischen Rennfahrer in »Le Mans« (Lee H. Katzin) zwar erst 1971, doch das darf noch als Ausläufer einer Epoche gelten, die mit John Frankenheimers »Grand Prix« im Jahr 1966 ihren Höhepunkt fand.

Steve McQueen und die Rennwagen. Die guten alten Zeiten, als die Virilität der Filmstars und die Hochgeschwindigkeit der Vehikel noch in Ordnung schienen. Motivisch ist »Le Mans 66« mit Quentin Tarantinos »Once Upon a Time … in Hollywood« durchaus verwandt. Der Rückblick auf Film als Industrie in Umbruchzeiten ist bei Mangold allerdings unaufgeregter und auch im strengen Sinne industrieller.

»Le Mans 66« könnte auch heißen: »Es war einmal in … Detroit«. Und da geht es dann doch um mehr als tollkühne Männer in rasenden Kisten. Der Film basiert auf A. J. Baimes Buch »Go Like Hell – Ford, Ferrari and their Battle for Speed and Glory at Le Mans« (2009). Und wenngleich Mangolds Werk zu weiten Teilen von der Männerfreundschaft zwischen zwei Rennfahrern, Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale), und von einem ganz bestimmten Autorennen handelt, nämlich Le Mans 1966, steht dahinter doch nichts weniger als der Krieg der Ingenieure, der »Industriekapitäne«, der konkurrierenden Kapitalmassen, repräsentiert von Henry »The Deuce« Ford II (Tracy Letts) und Enzo »Il Commendatore« Ferrari (Remo Girone).

Es gibt eine bezeichnende Szene, in der Henry Ford II einen Panoramablick über seine – die Ford-Familie ist Mehrheitsaktionärin geblieben – Fabriklandschaft in Detroit gestattet und dabei stolz doziert, wie der Automobilkonzern im Zweiten Weltkrieg in eine Flugzeugmotoren- und Waffenschmiede verwandelt worden war. »Wir sollen keinen erfolgreichen Rennwagen bauen können? Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen.« Ganz in diesem Sinne hat auch Baime – sozusagen als generalisierendes Postskriptum zu seinem Le-Mans-Buch – diese Geschichte aufgeschrieben. Sie heißt: »The Arsenal of Democracy : FDR, Detroit, and an Epic Quest to arm an America at War« (2014). Letztlich ist der Automobilrennsport ja nichts anderes als eine Fortsetzung des »statistischen und logistischen Managements der Kriegführung« (Baime, »Go Like Hell«).

Mitte der 60er war der Konzern in der Absatzkrise. In der »Welt des Geldes und der tödlichen Konkurrenz« (Baime) hatte Chevrolet Ford zwischenzeitlich den Rang abgelaufen. Ford beauftragt seinen Chef-PR-Mann Lee Iacocca (Jon Bernthal) damit, Lösungen zu finden. Und zwar schnell. Die Lösungen für die USA der 60er heißen dann »Jugend« und »Geschwindigkeit«.

In der Automobilbranche übersetzen sich Erfolge im Rennsport direkt in Marktanteile. Ford beschließt also, den dominierenden Sportwagenhersteller der Zeit zu kaufen, den kleinen, aber feinen, leider auch bankrotten Laden von Enzo Ferrari. Das Geschäft platzt. Den Zuschlag bekommt die Agnelli-Familie, also der Fiat-Konzern.

Ford gegen Ferrari, das übersetzt die Familienfehde in die Konkurrenz des Großkapitals. Austragungsort ist die Rennstrecke. Die mythologische Schleife wiederum ist, wenn man so will, die ideologische Opposition zwischen Massenproduktion und Kunsthandwerk; bei einem Abstecher in Ferraris Fabrik in Modena erfährt man vom Stolz des Commendatore, dass alle Teile noch handgefertigt seien, seine Verachtung allein für den Namen »Ford« scheint unendlich groß: US-amerikanisches Maschinenzeitalter trifft auf alteuropäischen Aristokratismus, Coca Cola auf Barolo.

In seinem Essay über die »Tour de France als Epos« bemerkt Roland Barthes, die »Natur des Epos« sei durch eine »Mixtur aus Morphologie und Moral« definiert. »Morphologie« meint hier: die Gestalt des Namens. Ford oder Ferrari. Als Familienname. Als Konzern. Als mythologische Marke. Die Moral wiederum folgt aus den Boxenstopps des Epos, der notwendigen Prüfung der Helden, des Kampfes gleichwertiger Gegner usw. An dieser Stelle kommen die Rennfahrer ins Spiel.

Die Frage ist, wie eine Industrie, eine unpersönliche Maschinerie, so etwas wie ein »Kunstwerk« erschaffen kann. Dieses »Kunstwerk« ist der Ford GT 40, der die mythologisch überlegenen Ferraris in Le Mans besiegen wird. Die »Künstlerhelden« wiederum sind die Rennfahrer: Shelby, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst fahren kann, aber das Projekt leitet, und Miles, ein genialischer Exzentriker und Weltkriegsveteran der britischen Armee, der 1966 bereits 47 Jahre alt war, Talent und Obsession machten das Alter wett. Das Kfz-Handwerk hatte er in Birmingham erlernt (Christian Bale nuschelt den Birminghamer Arbeiterakzent der Figur so exzentrisch, dass man sich fragt, womit die deutsche Synchronisation das überbieten könnte, mit Gelsenkirchener Platt?). Er war ein merkwürdiger Kauz, eine Art »Indie«-Held der kalifornischen Rennfahrer und Sportwagendesignerszene. Autor Baime sagt es so: »Many who knew Miles thought, he was a sarcastic bastard. Carroll Shelby knew, Miles was a genius.« Für ein wirklich ambitioniertes Projekt benötigt die Industrie also obsessive Verrückte. Leute, die, wie der britische Rennfahrer Stirling Moss einmal bemerkte, auf Wasser laufen können, wenn sie nur auf alles andere verzichten (auf Gesundheit und ein langes Leben zum Beispiel).

Und darum geht es natürlich sowieso bei den Rennfahrern wie praktisch in jedem Leistungssport – um diesen speziellen Moment, den Kairos, die »Zone«, in der für den in Zeit und Raum gleichsam schwebenden Körper »alles wie in Zeitlupe abläuft«. Von Baime wird die Geschwindigkeitserfahrung des Rennfahrers auf den entsprechenden (film-)technischen Begriff gebracht: »The world turned into a Technicolor blur, as if he was being sucked into some cosmic vacuum cleaner.« (Die Welt verwandelte sich in einen verschwommenen Flecken in Technicolor, so als wäre er in irgendeinen kosmischen Staubsauger geraten.)

So waren sie also, die 60er, nachdem der Zweite Weltkrieg die »Speed revolution« vorbereitet hatte. Tollkühne Helden, Märtyrer, Schurken, Könige und Leutchen, die auch noch dabei waren (Ehefrauen und Mechaniker), verhandeln die guten Gründe, warum auch die Kultur eine Industrie sein muss, und wie man in ihr arbeitet.