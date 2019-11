Philipe, Zschoche, Schulz

Stevan Kragujević/fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:S.Kragujevic%2C_Gérard_Philipe_1955.JPG creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 Frauenschwarm, Mantel-und-Degen-Held und Linker: Gérard Philipe 1955

In den fünfziger Jahren hatte Europa keinen größeren Filmliebling als Gérard Philipe. Ein Frauenschwarm mit französischem Charme und umwerfendem Aussehen, der auch von jungen Männern als Mantel-und-Degen-Held bewundert wurde, etwa in »Fanfan, der Husar« (1952). Zudem gestaltete Philipe sensible Charaktere (»Der Reigen«, 1950, »Montparnasse 19«, 1958), und er war ein Linker. Sein Vater wurde nach dem Krieg als Kollaborateur in Abwesenheit zum Tode verurteilt, Sohn Gérard hatte in der Résistance Widerstand geleistet. Er spielte Theater für die kleinen Leute, war Mitunterzeichner des Stockholmer Appells zur Ächtung von Atomwaffen und wurde Präsident der Schauspielergewerkschaft.

Für ein Gastspiel an der Berliner Volksbühne kam der Star 1955 erstmals in die DDR. Im folgenden Jahr stand er u. a. in Raguhn bei Bitterfeld vor der Defa-Kamera und erfüllte sich in einer Koproduktion den langgehegten Wunsch, Charles De Costers »Abenteuer des Till Ulenspiegel« in eigener Regie zu verfilmen, natürlich mit ihm selbst als Mantel-und-Degen-Held. Als er am 25. November vor 60 Jahren wenige Tage vor seinem 37. Geburtstag an einer Krebserkrankung starb, brach für viele seiner Fans eine Welt zusammen …

Filme mit Degen oder hoch zu Ross hat Herrmann Zschoche nicht inszeniert, obwohl er einer der vielseitigsten Regisseure der Defa war. Er drehte Filme für Kinder (»Lütt Matten und die weiße Muschel«, 1964), Literaturadaptionen (»Glück im Hinterhaus«, 1980), flog gar ins All (»Eolomea«, 1972). Mit »Sieben Sommersprossen« gelang ihm 1978 ein Kultfilm, in dem er, was damals noch keineswegs üblich war, dem Suchen und Finden Heranwachsender auch körperlichen Ausdruck verlieh. Zschoches Sorgenkind war »Karla« mit seiner damaligen Frau Jutta Hoffmann, ein Film über Probleme in der DDR-Schule, der 1966 für mehr als zwei Jahrzehnte im »Giftschrank« verschwand, ehe er auf der Berlinale gefeiert wurde. Für seinen Hölderlin-Film »Hälfte des Lebens« bekam Zschoche vor fünf Jahren in Nürtingen gemeinsam mit der Szenaristin Christa Kozik den Hölderlin-Ring, und in diesem Jahr erhielt er die »Berlinale Kamera«. Am Montag wurde er 85.

Schade, dass Zschoche schon fast aufgehört hatte, als sich Torsten Schulz an den Beruf des Filmautors herantastete. Immerhin haben Regietalente seiner Generation, Andreas Kleinert und Andreas Dresen, seine Stoffe in den neunziger Jahren verfilmt. Schulz, der am Sonntag 60 wird, wuchs in Ostberlin auf, wo die Wurzeln seiner Romane liegen. »Boxhagener Platz« wurde ein Erfolg, sein »Skandinavisches Viertel« zog in diesem Jahr noch eine Fortsetzung nach sich, und für »Nilowsky« gab es eine Drehbuchförderung. Diese Ostberliner Geschichte zweier Heranwachsender werden wir hoffentlich bald auf Leinwand oder Bildschirm erleben.