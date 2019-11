»Selenskij findet Sie geil«

Jonathan Ernst/REUTERS Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump in Washington (19.11.2019)

Die Zeugenbefragungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump sind abgeschlossen. Sie fanden zunächst hinter verschlossenen Türen statt, in der vergangenen Woche verfolgten dann jeweils bis zu 13 Millionen Zuschauer an drei Tagen die öffentlichen Anhörungen. Es gibt kaum Zweifel, dass das Repräsentantenhaus mit seiner Mehrheit der oppositionellen Demokraten das »Impeachment«, das Amtsenthebungsverfahren, rasch auf den Weg bringen wird, vermutlich in der ersten Dezemberwoche.

Ähnlich wenig Zweifel gibt es allerdings auch daran, dass die republikanische Mehrheit im dann zuständigen Senat den Präsidenten von diesen Vorwürfen freispricht. Um Trump tatsächlich aus dem Amt zu jagen, müssten zwei Drittel der 100 Senatoren seiner Absetzung zustimmen. 53 von ihnen sind Republikaner.

Von deren Wählern befürworten nur 12,2 Prozent eine Absetzung Trumps, bei jenen, die sich als unabhängig betrachten, sind es 41 Prozent, bei Anhängern der Demokraten wollen 80,3 Prozent den Präsidenten aus dem Amt entfernen. Zu diesem Ergebnis kam am 23. November das Internetnachrichtenportal Fivethirtyeight, in dem mehrere Umfragen zusammengefasst wurden. Insgesamt wären demnach 46,3 Prozent für und 45,3 Prozent gegen eine Absetzung Trumps – Befürworter und Gegner sind also fast gleichauf.

Der Hintergrund der Sache ist eigentlich recht klar. Die Regierung der Ukraine ist wegen ihrer Konfrontation mit Russland abhängig von finanzieller und politischer Hilfe aus den USA. Präsident Wolodimir Selenskij drängte auf eine symbolische Bestätigung der Unterstützung aus Washington durch ein Treffen im Weißen Haus. Demokraten und Republikaner sind sich einig darin, dass sie Russlands Einfluss eindämmen wollen. Zahlungen an die Ukraine wurden im überparteilichen Konsens gefällt.

Doch Anfang Juli begann Trump, die Militärhilfe in Höhe von knapp 400 Million US-Dollar zurückzuhalten. Sein persönlicher Anwalt Rudolph »Rudy« Giuliani – in der Administration bekleidet er kein Amt – machte Selenskij klar, dass es ein Treffen im Weißen Haus und Militärhilfe nur geben würde, wenn der ukrainische Präsident seinem US-Amtskollegen gewisse Gefallen erfüllen würde.

So sollte er öffentlich eine Korruptionsermittlung gegen den Energiekonzern Burisma ankündigen, um Trumps möglichen Konkurrenten um die Präsidentschaft im nächsten Jahr, Joseph Biden, zu schaden. Dessen Sohn Hunter wurde von Burisma von 2014 bis April 2019 für 50.000 US-Dollar im Monat beschäftigt. Qualifiziert hatte ihn für diesen Posten nur, dass er Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten war.

Die bis Juli als Russland-Expertin im Nationalen Sicherheitsrat der USA tätige Analystin Fiona Hill fasste dies am Donnerstag mit den Worten zusammen, dass Trump »keine Außenpolitik gemäß der nationalen Sicherheit« gemacht habe, sondern »für eine innenpolitische Besorgung«. Offensichtlich war die Trump-Administration erfolgreich, die Regierung in Kiew zum gewünschten Verhalten zu bringen. Der in der US-Botschaft in der Ukraine tätige Diplomat David Holmes sagte im Untersuchungsverfahren aus, der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, habe Trump mitgeteilt, »Selenskij findet Sie geil« – im Original: »loves your ass«. Der Präsident habe daraufhin nachgefragte: »Er wird also die Untersuchung einleiten?« Sondland antwortete Trump, Selenskij werde »alles tun, wonach sie ihn fragen«. Auf Nachfrage im Untersuchungsausschuss wurde dies von Sondland bestätigt.

Ein Interview von Selenskij mit dem US-amerikanischen Sender CNN war bereits anberaumt. Trump sollte bekommen, was er sich wünschte. Doch dann flog das Ganze auf. Ein Whistleblower hatte am 12. August eine Beschwerde über die Angelegenheit verfasst. Am 9. September begannen sich Untersuchungsausschüsse des US-Repräsentantenhauses damit zu beschäftigen. Am 11. September wurde die Militärhilfe plötzlich ohne weitere Bedingungen freigegeben, und Selenskij sagte das mit CNN vereinbarte Interview ab.

Es steht außer Frage, dass Trumps engste Beauftragte seine Forderung an Selenskij und die Offiziellen der Ukraine übermittelt haben. Giuliani zog dabei die Strippen. Sondland wies in seiner Aussage darauf hin, dass Vizepräsident Michael »Mike« Pence, der Stabschef im Weißen Haus, John Michael »Mick« Mulvaney und der wenig später zurückgetretene Energieminister James Richard »Rick« Perry über alle Schritte voll informiert waren. »Wir folgten den ausdrücklichen Anweisungen des Präsidenten«, bezeugte Sondland. Er fügte aber hinzu, er habe die Anweisung eines »Quid pro quo«, also eine Gegenleistung bei der Ukraine einzuholen, nur aus Trumps Äußerungen geschlussfolgert, wie »zwei plus zwei vier ist«, sie aber nicht direkt vernommen.

Auf diese Aussage stürzten und stützen sich nun die Republikaner: Sie behaupten, Trump sei unschuldig, da er Selenskij nur um »einen Gefallen« gebeten habe. Diese »Bitte« an eine von den USA abhängige Regierung ist in einer von Trump selbst freigegebenen Zusammenfassung eines Telefonats zwischen ihm und Selenskij nachlesbar. Eine der Schwächen der Demokraten im Verfahren ist, dass sie sich auf die Spitzfindigkeiten dieser Frage eingelassen haben. Sie versuchen Trump eine direkte Beteiligung an einem »Quid pro quo« nachzuweisen.

Auch der Versuch der Demokraten, Biden zu schützen, während sie Trumps Korruption anprangern, unterhöhlt ihre Anstrengungen. Die Anschuldigungen des Präsidenten gegen Biden werden als Schmutzkampagne abgetan. Versuche der Republikaner, Hunter Biden als Zeugen im Verfahren anzuhören, wurden abgeblockt. Die Bidens seien Opfer, und eine Vorladung würde nur Trump helfen. So argumentieren selbst Parteilinke, wie Alexandria Ocasio-Cortez.