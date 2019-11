Trecker ohne Ende

Florian Boillot Beeindruckende Kolonne: Traktoren auf der Straße des 17. Juni in Berlin

Mit Traktoren demonstrierende Bauern haben am Dienstag den Straßenverkehr Berlins einem Stresstest unterzogen: Mehrere Tausend Landwirte aus der gesamten Bundesrepublik machten auch damit ihrem Ärger über die Agrarpolitik der Regierung Luft. Es dürfe kein »weiter so« in der bisherigen Form geben, forderte der Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg, Henrik Wendorff, am Dienstag bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor. Zu der Protestveranstaltung waren nach Angaben der Veranstalter 5.600 Traktoren in die Hauptstadt gerollt. (dpa/jW)